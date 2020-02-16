Умерла актриса из "Секса в большом городе"

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Американская актриса Линн Коэн умерла в возрасте 86 лет, сообщает Американская актриса Линн Коэн умерла в возрасте 86 лет, сообщает Vanity Fair

Причины смерти не сообщаются, о дате и месте прощания объявят позже. Коэн родилась 10 августа 1933 года. В 1970-х годах начала играть в театральных постановках, в 1990 году дебютировала на Бродвее.

Большую популярность ей принесла роль домработницы Магды в сериале "Секс в большом городе". Также она снялась в сериалах "Закон и порядок", "Полиция Нью-Йорка", "Мастер не на все руки" и "Удивительная миссис Мейзел".