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Умерла актриса из "Секса в большом городе"
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РИА Новости

Умерла актриса из "Секса в большом городе"

09:05 16.02.2020 (обновлено: 11:15 16.02.2020)
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© AP Photo / Jordan StraussАмериканская актриса Линн Коэн
Американская актриса Линн Коэн
© AP Photo / Jordan Strauss
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Американская актриса Линн Коэн умерла в возрасте 86 лет, сообщает Vanity Fair.
Причины смерти не сообщаются, о дате и месте прощания объявят позже. Коэн родилась 10 августа 1933 года. В 1970-х годах начала играть в театральных постановках, в 1990 году дебютировала на Бродвее.
Большую популярность ей принесла роль домработницы Магды в сериале "Секс в большом городе". Также она снялась в сериалах "Закон и порядок", "Полиция Нью-Йорка", "Мастер не на все руки" и "Удивительная миссис Мейзел".
Среди наиболее известных ее киноработ – "Загадочное убийство в Манхэттене", "Мюнхен" и "Голодные игры".
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