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Власти Непала эвакуировали 175 человек из Китая из-за коронавируса
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РИА Новости

Власти Непала эвакуировали 175 человек из Китая из-за коронавируса

08:17 16.02.2020
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© REUTERS / Antara FotoМедицинские работники опрыскивают граждан антисептиком в аэропорту
Медицинские работники опрыскивают граждан антисептиком в аэропорту
© REUTERS / Antara Foto
Медицинские работники опрыскивают граждан антисептиком в аэропорту. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 фев - РИА Новости. Самолёт авиакомпании Nepal Airlines вывез из китайского города Ухань 175 непальцев, сообщило посольство Непала в Пекине.
Большая часть эвакуированных - студенты, обучавшиеся в Ухане и соседних городах.
"Необходимые процедуры, включая проверку температуры, были выполнены перед посадкой в самолет. По прибытии в Непал они будут содержаться в карантине не менее 14 дней", - отметило посольство.
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Посольство отмечает, что всего на рейс было зарегистрировано 185 человек, но четверо захотели остаться в Китае, а шестеро не смогли подняться на борт самолета по медицинским показаниям.
Прилетевший в Ухань самолёт привез 100 тысяч масок для лица, пожертвованных Китаю правительством Непала, отметило посольство.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665, излечились 9419. За пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.
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