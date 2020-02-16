Власти Непала эвакуировали 175 человек из Китая из-за коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 фев - РИА Новости. Самолёт авиакомпании Nepal Airlines вывез из китайского города Самолёт авиакомпании Nepal Airlines вывез из китайского города Ухань 175 непальцев, сообщило посольство Непала в Пекине.

Большая часть эвакуированных - студенты, обучавшиеся в Ухане и соседних городах.

"Необходимые процедуры, включая проверку температуры, были выполнены перед посадкой в самолет. По прибытии в Непал они будут содержаться в карантине не менее 14 дней", - отметило посольство.

Посольство отмечает, что всего на рейс было зарегистрировано 185 человек, но четверо захотели остаться в Китае, а шестеро не смогли подняться на борт самолета по медицинским показаниям.

Прилетевший в Ухань самолёт привез 100 тысяч масок для лица, пожертвованных Китаю правительством Непала, отметило посольство.