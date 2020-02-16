Украинская община Крыма призвала Киев оставить претензии на полуостров

"В дипломатии считается признаком дурного тона обсуждать граждан чужого государства, но видимо, основные принципы дипломатии не знакомы президенту Украины. Его все мучают фантомные планы по поводу Крыма. Господин Зеленский, поймите раз и навсегда, здесь нет ваших людей, те несколько сотен человек, которые хотели уехать из Крыма сделали это еще в 2014 году", - сказала РИА Новости Гридчина.