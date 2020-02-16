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2020-02-16T08:12+0300
https://ria.ru/20200216/1564835044.html
Украинская община Крыма призвала Киев оставить претензии на полуостров
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РИА Новости

Украинская община Крыма призвала Киев оставить претензии на полуостров

08:12 16.02.2020
84627
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкПредседатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала киевские власти оставить претензии на полуостров и не вынашивать фантомные планы по созданию новой международной площадки для его возвращения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры в "нормандском формате" по Украине дают мелкие, но результаты, но там не поднимается вопрос Крыма. По его словам, в случае создания новой площадки к ней необходимо подключить США.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
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"В дипломатии считается признаком дурного тона обсуждать граждан чужого государства, но видимо, основные принципы дипломатии не знакомы президенту Украины. Его все мучают фантомные планы по поводу Крыма. Господин Зеленский, поймите раз и навсегда, здесь нет ваших людей, те несколько сотен человек, которые хотели уехать из Крыма сделали это еще в 2014 году", - сказала РИА Новости Гридчина.
Глава общины призвала Зеленского оставить крымчан в покое и заняться наконец делами своей страны.
"Тогда, может быть, после вашего ухода с поста президента о вас скажут что-то хорошее в отличии от вашего предшественника", - подчеркнула Гридчина.
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Обсудить 42
Анастасия Гридчина"Нормандская четверка"Владимир ЗеленскийРеспублика КрымСШАОбщество
Популярные комментарии
Если некоторые крымчане, которые живут на окупированой Украинской критерии, считают себя гражданами другой страны, то они могут уехать в ту страну гражданами которой себя считают. Или оформить вид на жительство в Украине и жить в УКРАИНСКОМ Крыму.
16 февраля, 16:07
Таисия Бондарева
169300621
Я думаю что за дотации Сомали назовут себя россиянами и проведут референдум о присоединении к бюджету РФ.
16 февраля, 10:41
Серенька Кукинсонский
133200529
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