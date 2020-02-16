Скабеева заявила об "украинском феномене" Зеленского

Журналистка показала в своей публикации видео, на котором Зеленский в бытность комиком пародировал президента Украины, который обещает присоединить к своей стране Крым.

"Я обещаю: в следующем году мы вернем Крым . Я, конечно, слабо в это верю, но как президент я обязан вселять в вас доверие, веру в завтрашний день, бла-бла-бла и всякую чушь", — пошутил юморист.

По мнению Скабеевой , в том выступлении Зеленскому удалось спародировать себя в будущем.

"Украинский феномен: первый в мире комик, который умеет пародировать самого себя в будущем. Ну, умел", — написала она.