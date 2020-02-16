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Скабеева заявила об "украинском феномене" Зеленского
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РИА Новости

Скабеева заявила об "украинском феномене" Зеленского

06:30 16.02.2020 (обновлено: 14:33 16.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
Телеведущая Ольга Скабеева. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В президентстве Владимира Зеленского наблюдается "украинский феномен", заявила телеведущая Ольга Скабеева в телеграм-канале.
Журналистка показала в своей публикации видео, на котором Зеленский в бытность комиком пародировал президента Украины, который обещает присоединить к своей стране Крым.
"Я обещаю: в следующем году мы вернем Крым. Я, конечно, слабо в это верю, но как президент я обязан вселять в вас доверие, веру в завтрашний день, бла-бла-бла и всякую чушь", — пошутил юморист.
По мнению Скабеевой, в том выступлении Зеленскому удалось спародировать себя в будущем.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
15 февраля, 15:01
Зеленский пожал руку зрителю, покинувшему зал в ходе его выступления
"Украинский феномен: первый в мире комик, который умеет пародировать самого себя в будущем. Ну, умел", — написала она.
Владимир Зеленский получил пост главы государства по результатам второго тура выборов президента Украины в апреле прошлого года.
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Ольга СкабееваВладимир ЗеленскийРеспублика КрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
С Зеленского политик, как с порошенко убеждённый трезвенник.
16 февраля, 08:01
Александр Серов
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Извините, я потомок графа Якова Ростовцева, разработавшего закон об отмене крепостного права, видимо чуть лучше осведомлён в ситуации. А уж сегодняшняя Россия, самая свободная страна мира. Я бы даже сказал, чрезмерно свободная, раз такие посты как ваш, ни кто не боится постить.
16 февраля, 09:30
Сергей Ростовцев
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