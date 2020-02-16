Сбитый автобусом в Приморье молодой тигр умер

"К сожалению, охотнадзор нашел труп. Травмы оказались несовместимыми с жизнью", - сказал собеседник агентства.

По его словам, охотнадзор продолжает устанавливать обстоятельства происшествия и причины того, как тигренок оказался один на дороге.