Сбитый автобусом в Приморье молодой тигр умер

ВЛАДИВОСТОК, 16 фев - РИА Новости. Молодой амурский тигр, сбитый автобусом на трассе в Приморье, погиб, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Ранее в воскресенье сообщалось, что автобус, следовавший в Хабаровск, в Приморье на трассе сбил амурского тигра. В Instagram-аккаунте dps_vl опубликовано видео, снятое из окна автобуса. На нем видно, как на трассе лежит тигр, потом он долго пытается встать, в итоге ему это удается, и он, прихрамывая, скрывается в лесу. Арамилев сообщал РИА Новости, что зверь - молодой, охотнадзор работает на месте, чтобы выяснить, насколько серьезны травмы.
"К сожалению, охотнадзор нашел труп. Травмы оказались несовместимыми с жизнью", - сказал собеседник агентства.
По его словам, охотнадзор продолжает устанавливать обстоятельства происшествия и причины того, как тигренок оказался один на дороге.
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