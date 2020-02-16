В ДТП под Саратовом погиб младенец

САРАТОВ, 16 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области, один из которых опрокинулся в кювет, в результате погиб младенец, еще четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло в 21.20 (20.20 мск) в субботу на 254-м километре трассы Тамбов - Саратов в Татищевском районе Саратовской области.
"По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-21093 под управлением водителя 1976 года рождения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Ладой Веста" под управлением водителя 1985 года рождения, от удара "Лада Веста" вылетела в кювет и опрокинулась. В результате ДТП пассажир из ВАЗ-21093, родившийся в ноябре 2019 года, от полученных травм скончался", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что водитель ВАЗ-21093, его две пассажирки 1993 и 2015 годов рождения, а также пассажирка "Лады Веста" 1986 года рождения с травмами госпитализированы.
"Дети в ВАЗ-21093 находились без использования автокресел. Детали происшествия уточняются", - добавили в пресс-службе.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку.