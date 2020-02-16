В ДТП под Саратовом погиб младенец

"По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-21093 под управлением водителя 1976 года рождения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Ладой Веста" под управлением водителя 1985 года рождения, от удара "Лада Веста" вылетела в кювет и опрокинулась. В результате ДТП пассажир из ВАЗ-21093, родившийся в ноябре 2019 года, от полученных травм скончался", - сказала собеседница агентства.