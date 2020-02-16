Гонконг готовит чартер для вывоза своих жителей с японского лайнера

ПЕКИН, 16 фев – РИА Новости. Правительство Гонконга сообщило, что готовит чартерный рейс для вывоза жителей города с круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине у японского порта Йокогама.
"Правительство специального административного района Гонконга организует чартерный рейс, чтобы доставить жителей Гонконга, находящихся на карантине на борту круизного лайнера Diamond Princess, обратно в Гонконг", - говорится в заявлении на сайте правительства.
Отмечается, что домой жителей Гонконга доставят бесплатно и в кратчайшие сроки после того, как японские власти выдадут соответствующее разрешение. О точной дате и времени вылета будет объявлено позже.
"Учитывая потенциальный риск для общественного здравоохранения, соответствующие лица после прибытия в Гонконг должны будут провести 14 дней в карантинном центре", - указано в сообщении.
Согласно имеющейся у правительства информации, на борту лайнера находятся около 330 жителей Гонконга, в том числе 260 человек имеют на руках гонконгские паспорта и около 70 человек - иностранные.
Общее число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 среди пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess выросло уже до 355 человек. Ранее в пятницу с лайнера были вывезены около 10 пассажиров, кому более 80 лет и у кого не подтвердился коронавирус. Кроме этого, посольство США в Японии объявило, что вывезет своих граждан с судна чартерными рейсами. Самолеты прибудут в Японию в воскресенье, а уже в понедельник покинут страну.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название–COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665. За пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.