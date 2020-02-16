Гонконг готовит чартер для вывоза своих жителей с японского лайнера

ПЕКИН, 16 фев – РИА Новости. Правительство Гонконга сообщило, что готовит чартерный рейс для вывоза жителей города с круизного лайнера Правительство Гонконга сообщило, что готовит чартерный рейс для вывоза жителей города с круизного лайнера Diamond Princess , стоящего на карантине у японского порта Йокогама.

"Правительство специального административного района Гонконга организует чартерный рейс, чтобы доставить жителей Гонконга, находящихся на карантине на борту круизного лайнера Diamond Princess, обратно в Гонконг", - говорится в заявлении на сайте правительства.

Отмечается, что домой жителей Гонконга доставят бесплатно и в кратчайшие сроки после того, как японские власти выдадут соответствующее разрешение. О точной дате и времени вылета будет объявлено позже.

"Учитывая потенциальный риск для общественного здравоохранения, соответствующие лица после прибытия в Гонконг должны будут провести 14 дней в карантинном центре", - указано в сообщении.

Согласно имеющейся у правительства информации, на борту лайнера находятся около 330 жителей Гонконга, в том числе 260 человек имеют на руках гонконгские паспорта и около 70 человек - иностранные.

Общее число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 среди пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess выросло уже до 355 человек. Ранее в пятницу с лайнера были вывезены около 10 пассажиров, кому более 80 лет и у кого не подтвердился коронавирус. Кроме этого, посольство США в Японии объявило, что вывезет своих граждан с судна чартерными рейсами. Самолеты прибудут в Японию в воскресенье, а уже в понедельник покинут страну.