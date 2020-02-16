Посольство сообщило о состоянии россиян на лайнере в Японии

Ранее в пятницу с лайнера были вывезены около 10 пассажиров, кому более 80 лет и у кого не подтвердили наличие коронавирусной инфекции. Кроме этого, посольство США в Японии объявило, что вывезет своих граждан с судна чартерными рейсами. Самолеты прибудут в Японию в воскресенье, а уже в понедельник покинут страну. Всего на лайнере находятся примерно 3700 пассажиров и членов экипажа из более чем 50 стран и регионов, в том числе 24 гражданина России.