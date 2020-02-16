Посольство сообщило о состоянии россиян на лайнере в Японии

ТОКИО, 16 фев – РИА Новости. Ни у кого из граждан России, находящихся на карантинном круизном лайнере Diamond Princess у японского порта Йокогама, на данный момент коронавирусная инфекция не подтверждена, сообщили в российском посольстве в Японии.
"На данный момент ни у кого из россиян на судне коронавирус не подтвержден", - уточнили в дипмиссии.
Ранее в воскресенье министр здравоохранения Японии в эфире телеканал NHK заявил, что среди пассажиров и членов экипажа судна было выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, общее число зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна выросло до 355 человек.
Ранее в пятницу с лайнера были вывезены около 10 пассажиров, кому более 80 лет и у кого не подтвердили наличие коронавирусной инфекции. Кроме этого, посольство США в Японии объявило, что вывезет своих граждан с судна чартерными рейсами. Самолеты прибудут в Японию в воскресенье, а уже в понедельник покинут страну. Всего на лайнере находятся примерно 3700 пассажиров и членов экипажа из более чем 50 стран и регионов, в том числе 24 гражданина России.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса
В то же время накануне стало известно еще о 8 новых случаях заражения в Токио, не связанных с круизным лайнером. Большинство из них, предположительно, заразились от водителя такси, у которого выявили наличие коронавируса в середине недели.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665, излечились 9419. За пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.