Еще 333 эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина

СЕУЛ, 16 фев – РИА Новости. Еще 333 южнокорейских граждан, которых эвакуировали из Еще 333 южнокорейских граждан, которых эвакуировали из Уханя 1 февраля, отпустили из места временного проживания, где они находились на 14-дневном карантине, сообщило министерство здравоохранения и социального обеспечения РК.

Ранее Южная Корея эвакуировала из Уханя 701 своего гражданина. 31 января первый рейс перевез 368 человек. Утром 1 февраля в аэропорт Инчхона прибыл второй чартерный рейс еще с 333 гражданами. Они были размещены в двухнедельный карантин в специально выделенных местах проживания в городах Асан и Чинчхон. У двух человек из их числа подтвердили наличие коронавируса

Первыми в субботу отпустили из карантина 193 человека в Асане и 173 человека в Чинчхоне. Вторую часть граждан отпустили в воскресенье утром. Помимо 333 эвакуированных был отпущен ещё отец двух детей, который не был в Ухане и просто ухаживал за ними в карантине.

На прощальном мероприятии в Асане присутствовал министр здравоохранения, мэр города Асан и губернатор провинции Чхунчхон-намдо. Перед этим всех их снова проверили на наличие коронавируса, а затем устроили проводы.

Так как опасность заражения все еще не миновала, всех отпущенных граждан развезут по домам на 17 специальных автобусах. Хотя все граждане здоровы, местные власти продолжат мониторить их состояние 2-3 раза в день по телефону, на случай если симптомы появятся позже.

В карантине все ещё остаются 148 южнокорейских граждан и их китайских родственников, которые вернулись третьим чартерным рейсом из Уханя 12 февраля. Ни один из них не был заражен. У одного годовалого ребенка не из-за вируса появился жар, поэтому сейчас его перевезли в больницу. Оставшиеся граждане все ещё содержатся на карантине в Институте иностранных языков министерства обороны в Инчхоне. Все эвакуированные живут в одиночных комнатах. Их деятельность и внешние контакты ограничены, а их состояние здоровья проверяют несколько раз в день.

Южная Корея подтвердила уже 29 случаев заражения коронавирусом, семь пациентов выписаны из больницы. Таким образом, сейчас на лечении находится 20 человек. Еще 577 человек проходят проверку.