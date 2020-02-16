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2020-02-16T05:44+0300
https://ria.ru/20200216/1564834169.html
Еще 333 эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
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РИА Новости

Еще 333 эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина

05:44 16.02.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonСотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
СЕУЛ, 16 фев – РИА Новости. Еще 333 южнокорейских граждан, которых эвакуировали из Уханя 1 февраля, отпустили из места временного проживания, где они находились на 14-дневном карантине, сообщило министерство здравоохранения и социального обеспечения РК.
Ранее Южная Корея эвакуировала из Уханя 701 своего гражданина. 31 января первый рейс перевез 368 человек. Утром 1 февраля в аэропорт Инчхона прибыл второй чартерный рейс еще с 333 гражданами. Они были размещены в двухнедельный карантин в специально выделенных местах проживания в городах Асан и Чинчхон. У двух человек из их числа подтвердили наличие коронавируса.
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Первыми в субботу отпустили из карантина 193 человека в Асане и 173 человека в Чинчхоне. Вторую часть граждан отпустили в воскресенье утром. Помимо 333 эвакуированных был отпущен ещё отец двух детей, который не был в Ухане и просто ухаживал за ними в карантине.
На прощальном мероприятии в Асане присутствовал министр здравоохранения, мэр города Асан и губернатор провинции Чхунчхон-намдо. Перед этим всех их снова проверили на наличие коронавируса, а затем устроили проводы.
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Так как опасность заражения все еще не миновала, всех отпущенных граждан развезут по домам на 17 специальных автобусах. Хотя все граждане здоровы, местные власти продолжат мониторить их состояние 2-3 раза в день по телефону, на случай если симптомы появятся позже.
В карантине все ещё остаются 148 южнокорейских граждан и их китайских родственников, которые вернулись третьим чартерным рейсом из Уханя 12 февраля. Ни один из них не был заражен. У одного годовалого ребенка не из-за вируса появился жар, поэтому сейчас его перевезли в больницу. Оставшиеся граждане все ещё содержатся на карантине в Институте иностранных языков министерства обороны в Инчхоне. Все эвакуированные живут в одиночных комнатах. Их деятельность и внешние контакты ограничены, а их состояние здоровья проверяют несколько раз в день.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665, излечились 9419. За пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.
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