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СМИ: Трамп может открыть автогонки кругом по трассе на своем "Звере"
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РИА Новости

СМИ: Трамп может открыть автогонки кругом по трассе на своем "Звере"

05:35 16.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может перед началом соревнований гоночной ассоциации NASCAR в американском городе Дейтона-Бич (штат Флорида) совершить круг по гоночной трассе на своем лимузине, известном как "The Beast" (Зверь), сообщает телеканал Fox Business со ссылкой на источники.
Трамп появится на гонке сезона Daytona 500 гоночной ассоциации NASCAR в качестве приглашенного гостя в воскресенье. Трамп не первый американский лидер, ставший гостем на Daytona 500 - ранее гонки посещали младший и старший Буши и Рональд Рейган.
Телеканал отмечает, что появление президентского "Зверя" на трассе пока находится лишь на стадии планирования: "Это не 100%, но пока план таков".
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NASCARДональд ТрампДейтона-БичФлоридаСШАВ мире
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