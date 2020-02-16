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Раненного в Приморье леопарда самолетом отправили на операцию в Москву
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РИА Новости

Раненного в Приморье леопарда самолетом отправили на операцию в Москву

04:59 16.02.2020 (обновлено: 10:52 16.02.2020)
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© Instagram/Нацпарк "Земля леопарда"Дальневосточный леопард в Национальном парке "Земля леопарда"
Дальневосточный леопард в Национальном парке Земля леопарда
© Instagram/Нацпарк "Земля леопарда"
Дальневосточный леопард в Национальном парке "Земля леопарда". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 фев — РИА Новости. Специалисты отправили самолетом "России" на операцию и последующее лечение в Москву дальневосточного леопарда, который ранее в Приморье пострадал из-за столкновения с автомобилем, сообщил РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Иван Раков.
В марте 2019 года охотнадзор нашел в Приморье и отправил в центр реабилитации молодого леопарда. Зверя нашли в тяжелом состоянии, у него были старые раны — его сбил автомобиль. В процессе лечения леопард вышел из критического состояния, начал самостоятельно охотиться. Позже стало известно, что леопарду нужна операция из-за доброкачественной опухоли. Было принято решение везти его в Москву, где при содействии специалистов Центра по разведению редких видов животных Московского зоопарка прооперировать.

"Было принято решение перевезти леопарда на борту самолета "России" "Леолет" на безвозмездной основе. Зверя усыпили вечером в субботу, провели ему медобследование, поместили в транспортировочную клетку. Сейчас пришел в сознание, чувствует себя нормально", — сказал Раков.

По его словам, сегодня же в Москве в погрузочном комплексе аэропорта "Шереметьево" хищника встретят специалисты Московского зоопарка для дальнейшего сопровождения.
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Директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк отметил, что ученые хотели бы, чтобы зверь вернулся в дикую природу, но сейчас это опасно, так как его возможность забираться на деревья ограничена.
Дальневосточный леопард — самая редкая крупная кошка в мире. В основном эти хищники обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке "Земля леопарда". В 2018 году здесь зафиксирован 91 взрослый леопард и 22 котенка.
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