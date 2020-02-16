Раненного в Приморье леопарда самолетом отправили на операцию в Москву

"Было принято решение перевезти леопарда на борту самолета "России" "Леолет" на безвозмездной основе. Зверя усыпили вечером в субботу, провели ему медобследование, поместили в транспортировочную клетку. Сейчас пришел в сознание, чувствует себя нормально", — сказал Раков.

Директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк отметил, что ученые хотели бы, чтобы зверь вернулся в дикую природу, но сейчас это опасно, так как его возможность забираться на деревья ограничена.

Дальневосточный леопард — самая редкая крупная кошка в мире. В основном эти хищники обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке "Земля леопарда". В 2018 году здесь зафиксирован 91 взрослый леопард и 22 котенка.