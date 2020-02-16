На лайнере в Японии выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом

Как заявил министр в эфире воскресной программы на телеканале, общее число зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна выросло до 355 человек.

В то же время накануне стало известно еще о 8 новых случаях заражения в Токио, не связанных с круизным лайнером. Большинство из них, предположительно, заразились от водителя такси, у которого выявили наличие коронавируса в середине недели.