На лайнере в Японии выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом

ТОКИО, 16 фев – РИА Новости. На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у японского порта Йокогама, выявлено 70 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, передает телеканал NHK со ссылкой на главу министерства здравоохранения Японии Като Кацунобу.
Как заявил министр в эфире воскресной программы на телеканале, общее число зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна выросло до 355 человек.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Ранее в пятницу с лайнера были вывезены около 10 пассажиров, кому более 80 лет и у кого не подтвердили наличие коронавирусной инфекции. Кроме этого, посольство США в Японии объявило, что вывезет своих граждан с судна чартерными рейсами. Самолеты прибудут в Японию в воскресенье, а уже в понедельник покинут страну.
В то же время накануне стало известно еще о 8 новых случаях заражения в Токио, не связанных с круизным лайнером. Большинство из них, предположительно, заразились от водителя такси, у которого выявили наличие коронавируса в середине недели.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысяч человек, скончались 1665, излечились 9419. За пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.