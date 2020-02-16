СЕУЛ, 16 фев – РИА Новости. Южная Корея подтвердила 29-й случай заражения Южная Корея подтвердила 29-й случай заражения коронавирусом COVID-2019, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК

Новым 29-м зараженным стал 38-летний гражданин Южной Кореи , который заявил, что не имеет истории поездок за границу. Его анализ показал наличие вируса, сейчас он находится на карантине в Медицинском центре университета Коре. Дополнительной информации не приводится.

Выздоровели и выписаны уже девять человек. Таким образом, на лечении все еще находятся 20 человек. Еще 577 проходят проверку.

Ранее в субботу отпустили из карантина первых 366 южнокорейцев, эвакуированных из Уханя , которые находились в местах временного проживания в городах Асан и Чинчхон. Перед этим всех их снова проверили на наличие коронавируса, а затем устроили проводы. Вторую часть граждан должны отпустить в воскресенье утром.

Третий чартерный рейс, организованный правительством Южной Кореи, эвакуировал примерно 148 южнокорейских граждан и их китайских родственников, из которых ни один не был заражен. У одного годовалого ребенка не из-за вируса появился жар, поэтому сейчас его перевезли в больницу. Оставшиеся граждане все еще содержатся на карантине в Институте иностранных языков министерства обороны в Инчхоне.