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Южная Корея подтвердила 29-й случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

Южная Корея подтвердила 29-й случай заражения коронавирусом

04:40 16.02.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonОбработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
СЕУЛ, 16 фев – РИА Новости. Южная Корея подтвердила 29-й случай заражения коронавирусом COVID-2019, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Новым 29-м зараженным стал 38-летний гражданин Южной Кореи, который заявил, что не имеет истории поездок за границу. Его анализ показал наличие вируса, сейчас он находится на карантине в Медицинском центре университета Коре. Дополнительной информации не приводится.
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Карта распространения нового коронавируса
Выздоровели и выписаны уже девять человек. Таким образом, на лечении все еще находятся 20 человек. Еще 577 проходят проверку.
Ранее в субботу отпустили из карантина первых 366 южнокорейцев, эвакуированных из Уханя, которые находились в местах временного проживания в городах Асан и Чинчхон. Перед этим всех их снова проверили на наличие коронавируса, а затем устроили проводы. Вторую часть граждан должны отпустить в воскресенье утром.
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Третий чартерный рейс, организованный правительством Южной Кореи, эвакуировал примерно 148 южнокорейских граждан и их китайских родственников, из которых ни один не был заражен. У одного годовалого ребенка не из-за вируса появился жар, поэтому сейчас его перевезли в больницу. Оставшиеся граждане все еще содержатся на карантине в Институте иностранных языков министерства обороны в Инчхоне.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысяч человек, скончались 1665, излечились 9419. За пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.
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Распространение нового коронавирусаЮжная КореяКитайИнчхонУханьВ мире
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