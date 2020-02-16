Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-16T16:06+0300
https://ria.ru/20200216/1564833789.html
В Багдаде военная база сил коалиции подверглась ракетному удару
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564549740_0:93:1125:726_1036x0_80_0_0_349035bb8c8ea03ac12451aec7141fae.jpg
РИА Новости

В Багдаде военная база сил коалиции подверглась ракетному удару

04:20 16.02.2020 (обновлено: 16:06 16.02.2020)
20754
© РИА НовостиБагдад
Багдад
© РИА Новости
Багдад. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Багдаде военная база сил коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* подверглась вероятному ракетному удару, передает агентство Рейтер со ссылкой на американский военный источник.
О жертвах и уроне не сообщается.
Американские военные в Басре, Ирак
13 февраля, 16:15
В Багдаде назвали наращивание присутствия США в Ираке неприемлемым
Агентство Франс Пресс со ссылкой на американский военный источник сообщает об упавших ракетах в районе посольства США в Ираке. Телеканал Al-Arabiya отмечает, что они упали в "зеленой зоне".
На территории дипломатического представительства в момент атаки прозвучали предупреждающие сирены.
Сколько ракет было выпущено и какие цели они поразили, не уточняется.
Позже представитель коалиции сообщил, что в результате ракетных ударов по базе в Багдаде никто не погиб.

"Коалиция подтверждает, что небольшие ракеты ударили по базе в Ираке, на которой размещены войска операции "Непоколебимая ярость" в международной зоне, 16 февраля в 03:24 (иракское время. — Прим. ред.). Жертв нет. Расследование продолжается", — сообщил полковник Майлс Каггинс.

*Запрещенная в России террористическая организация.
420201213415
Обсудить 10
Багдад (город)ИракСШАВ мире
Популярные комментарии
Вероятно упали ракеты.. хайли лайкли 🤦‍♂️
16 февраля, 05:38
Александр Закупин
412000019
Скоро в Багдаде будет все спокойно))
16 февраля, 04:30
ЛЖЛилиана Жеманная
37120001
Рекомендуем
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Российский генерал рассказал о стычке американских солдат с сирийцами
Строительство газопровода Северный поток-2
"Газпром" ответил на слова США о перспективах "Северного потока — 2"
Министр экономики Японии Тосимицу Мотэги
Глава МИД Японии сообщил о смене фазы в переговорах с Россией
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
Бывшая одноклассница рассказала о застреленной в Калининграде женщине
Общий вид посольства США в Зеленой зоне в Багдаде
Иракские силовики рассказали о последствиях ракетного обстрела Багдада
Мюнхенская конференция по безопасности
"Свидетели распада Запада". Чем запомнилась Мюнхенская конференция
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева заявила об "украинском феномене" Зеленского
Авиалайнер Boeing 737 Max во время демонстрационного полета на авиасалоне Фарнборо-2016
Крутое пике: Boeing не смогла продать ни одного самолета
Мюнхенская конференция по безопасности
Драма в Мюнхене: "Глобальный порядок во главе с США — окончен"
Вид Анкары
В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
Шпицберген
Норвегия отказалась обсуждать с МИД России тему Шпицбергена
Офис
Профессиональное заболевание доярок угрожает офисным работникам
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
СМИ: власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов
Посол России в Турции получил новые угрозы из-за Сирии
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
В МИД ответили на обвинения Эрдогана о российских ЧВК в Ливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:21В Петербурге рассмотрят иск о пациентке с подозрением на коронавирус
02:15Ради дочери Тимати решил записать трек на испанском языке
02:05В Праге активисты собирают подписи против площади Бориса Немцова
01:58Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье
01:56Главы МИД ЕС обсудят Ливию, Сирию и ближневосточный процесс
01:54В Хубэе число жертв коронавируса выросло до 1 696 человек
01:43Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
01:35Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
01:21Эксперты "Валдая" обсудят Ближний Восток в эпоху перемен
01:17Анна Семенович ответила на сообщения о "шокирующей народ фотографии"
01:06В Москве похоронят Героя России разведчика Алексея Ботяна
00:58В РПЦ отреагировали на сравнение гражданских жен с "проститутками"
00:56В столице ДР Конго пятнадцать человек погибли в ДТП
00:48В Карелии автобус с туристами съехал в кювет
00:46СМИ предупредило об "эпидемии" краж персональных данных россиян
00:40Названы лучшие российские регионы по качеству жизни
00:31В Северной Македонии распустили парламент
00:20Под Хабаровском горит здание на железнодорожной станции
00:10Россия выполнит полет над Грецией, а США над Россией и Белоруссией
23:38В Ленинградской области нашли сбежавшего домашнего енота
Лента новостейМолния