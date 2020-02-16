В Багдаде военная база сил коалиции подверглась ракетному удару

"Коалиция подтверждает, что небольшие ракеты ударили по базе в Ираке, на которой размещены войска операции "Непоколебимая ярость" в международной зоне, 16 февраля в 03:24 (иракское время. — Прим. ред.). Жертв нет. Расследование продолжается", — сообщил полковник Майлс Каггинс.