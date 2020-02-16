В Багдаде военная база сил коалиции подверглась ракетному удару

О жертвах и уроне не сообщается.
13 февраля, 16:15В Багдаде назвали наращивание присутствия США в Ираке неприемлемым
Агентство Франс Пресс со ссылкой на американский военный источник сообщает об упавших ракетах в районе посольства США в Ираке. Телеканал Al-Arabiya отмечает, что они упали в "зеленой зоне".
На территории дипломатического представительства в момент атаки прозвучали предупреждающие сирены.
Сколько ракет было выпущено и какие цели они поразили, не уточняется.
Позже представитель коалиции сообщил, что в результате ракетных ударов по базе в Багдаде никто не погиб.
"Коалиция подтверждает, что небольшие ракеты ударили по базе в Ираке, на которой размещены войска операции "Непоколебимая ярость" в международной зоне, 16 февраля в 03:24 (иракское время. — Прим. ред.). Жертв нет. Расследование продолжается", — сообщил полковник Майлс Каггинс.
*Запрещенная в России террористическая организация.