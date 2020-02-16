США заявили о неспособности России достроить "Северный поток — 2"

Фрагменты труб для строительства газопровода "Северный поток-2" в окрестностях города Любмин

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Министр энергетики США Министр энергетики США Дэн Бруйетт считает, что Россия не сможет самостоятельно закончить строительство газопровода "Северный поток — 2" . Своим мнением он поделился в интервью агентству Блумберг на полях конференции по безопасности в Мюнхене.

Говоря, что Россия пытается сама достроить газопровод, обойдя тем самым наложенные Соединенными Штатами санкции, Бруйетт заявил: "Они не смогут".

Он подчеркнул, что "Газпром" имеет дело вовсе не с короткой задержкой при строительстве.

"Это будет очень длительная задержка, поскольку у России нет соответствующих технологий", — считает Бруйетт.

"Если они смогут их разработать, то мы посмотрим, какие их действия последуют. Но не думаю, что это столь же просто, как сказать: "Что ж, мы почти у цели, осталось только все закончить", — добавил министр.

"Никогда не говори никогда"

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в интервью РБК прокомментировал Бруйетта.

"Никогда не говори никогда", – заявил Куприянов, возражая американскому министру.

Ранее руководитель австрийской нефтегазовой компании OMV, финансирующей проект, Райан Зеле заявил, что Россия сможет завершить строительство газопровода. По его словам, для этого нужно найти подходящее судно.

Он добавил, что укладка труб на небольшой глубине "не требует супертехнологий".

Санкции против "Северного потока — 2"

В конце 2019 года Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, которые ведут их прокладку, незамедлительно остановить строительство. Компания Allseas, занимающаяся укладкой труб "Северного потока — 2" по дну Балтики, приостановила работы.

Министр энергетики России Александр Новак рассказал, что "Северный поток — 2" может достроить специализированное судно "Академик Черский". При этом для его дополнительной подготовки потребуется время. Несколько дней назад "Академик Черский" покинул дальневосточный порт Находка.

По словам официального представителя компании Nord Stream 2 AG, осталось уложить около 160 километров по двум ниткам.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в ФРГ. Его ежегодная мощность составит 55 миллиардов кубометров. Трубопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Швеции, Финляндии, Дании и Германии.

Германия и Австрия, будучи заинтересованными в надежных поставках топлива, поддерживают проект. Кроме того, за строительство газопровода выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner, одного из подрядчиков строительства.

Со своей стороны, Литва, Латвия и Польша считают, что проект является политически мотивированным. Против строительства также выступает Украина, опасающаяся утратить доходы от транзита российского газа. Кроме того, против реализации проекта выступают Соединенные Штаты, намеревающиеся начать поставки собственного СПГ в Европу. В конгрессе подготовили законопроект, который предполагает санкции против участников проекта.