Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-16T07:58+0300
https://ria.ru/20200216/1564833741.html
США заявили о неспособности России достроить "Северный поток — 2"
https://cdn25.img.ria.ru/images/155287/87/1552878798_0:58:1970:1166_1036x0_80_0_0_94dca213a39be44b01a7dfc2789112eb.jpg
РИА Новости

США заявили о неспособности России достроить "Северный поток — 2"

04:17 16.02.2020 (обновлено: 07:58 16.02.2020)
31017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФрагменты труб для строительства газопровода "Северный поток-2" в окрестностях города Любмин
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Министр энергетики США Дэн Бруйетт считает, что Россия не сможет самостоятельно закончить строительство газопровода "Северный поток — 2". Своим мнением он поделился в интервью агентству Блумберг на полях конференции по безопасности в Мюнхене.
Говоря, что Россия пытается сама достроить газопровод, обойдя тем самым наложенные Соединенными Штатами санкции, Бруйетт заявил: "Они не смогут".
Строительство газопровода Северный поток-2
15 февраля, 13:38
Лавров и Маас в Мюнхене уделили внимание проекту "Северный поток — 2"
Он подчеркнул, что "Газпром" имеет дело вовсе не с короткой задержкой при строительстве.
"Это будет очень длительная задержка, поскольку у России нет соответствующих технологий", — считает Бруйетт.
"Если они смогут их разработать, то мы посмотрим, какие их действия последуют. Но не думаю, что это столь же просто, как сказать: "Что ж, мы почти у цели, осталось только все закончить", — добавил министр.

"Никогда не говори никогда"

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в интервью РБК прокомментировал Бруйетта.
"Никогда не говори никогда", – заявил Куприянов, возражая американскому министру.
Ранее руководитель австрийской нефтегазовой компании OMV, финансирующей проект, Райан Зеле заявил, что Россия сможет завершить строительство газопровода. По его словам, для этого нужно найти подходящее судно.
Он добавил, что укладка труб на небольшой глубине "не требует супертехнологий".
Строительство газопровода Северный поток-2
15 февраля, 11:34
"Никто не сдался". Эксперт о словах главы OMV по "Северному потоку-2"

Санкции против "Северного потока — 2"

В конце 2019 года Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, которые ведут их прокладку, незамедлительно остановить строительство. Компания Allseas, занимающаяся укладкой труб "Северного потока — 2" по дну Балтики, приостановила работы.
Министр энергетики России Александр Новак рассказал, что "Северный поток — 2" может достроить специализированное судно "Академик Черский". При этом для его дополнительной подготовки потребуется время. Несколько дней назад "Академик Черский" покинул дальневосточный порт Находка.
По словам официального представителя компании Nord Stream 2 AG, осталось уложить около 160 километров по двум ниткам.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в ФРГ. Его ежегодная мощность составит 55 миллиардов кубометров. Трубопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Швеции, Финляндии, Дании и Германии.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
12 февраля, 09:56
Чижов назвал запуск "Северного потока — 2" техническим вопросом
Германия и Австрия, будучи заинтересованными в надежных поставках топлива, поддерживают проект. Кроме того, за строительство газопровода выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner, одного из подрядчиков строительства.
Со своей стороны, Литва, Латвия и Польша считают, что проект является политически мотивированным. Против строительства также выступает Украина, опасающаяся утратить доходы от транзита российского газа. Кроме того, против реализации проекта выступают Соединенные Штаты, намеревающиеся начать поставки собственного СПГ в Европу. В конгрессе подготовили законопроект, который предполагает санкции против участников проекта.
В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и отвечает интересам Европы. Официальный представитель МИД Мария Захарова подвергла критике санкции участников энергетического проекта, назвав их новым витком русофобии.
1022412819
Обсудить 72
Дэн БруйеттСеверный поток — 2Сергей КуприяновДональд ТрампГазпромГерманияСШАВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Ранее все в один голос заявляли о неспособности России построить Крымский мост. Но мост стоит!
16 февраля, 05:48
super.ket007a
12240000
Прыгай дальше, с кастрюлей на голове, выкидыш американской демократии.
16 февраля, 05:56
aalvesk1
94111007
Рекомендуем
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Пушков: Евросоюз попал в заготовленную для России ловушку
Министр экономики Японии Тосимицу Мотэги
Глава МИД Японии сообщил о смене фазы в переговорах с Россией
Очевидец рассказал о расстреле семьи в Калининграде
Очевидец раскрыл детали расстрела семьи в Калининграде
Алексей Пушков
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о "маме и папе"
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Российский генерал рассказал о стычке американских солдат с сирийцами
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева заявила об "украинском феномене" Зеленского
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Украинская община Крыма призвала Киев оставить претензии на полуостров
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
Бывшая одноклассница рассказала о застреленной в Калининграде женщине
Шпицберген
Норвегия отказалась обсуждать с МИД России тему Шпицбергена
Флаги России и ЕС
В МИД рассказали о трех условиях для улучшения отношений с Европой
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский заявил о желании провести "выборы в Крыму"
Багдад
В Багдаде военная база сил коалиции подверглась ракетному удару
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Украина, Грузия и Молдавия попросили у Евросоюза финансовой поддержки
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Реакция Лондона на слова Путина напомнила Пушкову шутку Зеленского
Осень в Крыму
В России оценили намерение Зеленского провести выборы в Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:21В Петербурге рассмотрят иск о пациентке с подозрением на коронавирус
02:15Ради дочери Тимати решил записать трек на испанском языке
02:05В Праге активисты собирают подписи против площади Бориса Немцова
01:58Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье
01:56Главы МИД ЕС обсудят Ливию, Сирию и ближневосточный процесс
01:54В Хубэе число жертв коронавируса выросло до 1 696 человек
01:43Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
01:35Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
01:21Эксперты "Валдая" обсудят Ближний Восток в эпоху перемен
01:17Анна Семенович ответила на сообщения о "шокирующей народ фотографии"
01:06В Москве похоронят Героя России разведчика Алексея Ботяна
00:58В РПЦ отреагировали на сравнение гражданских жен с "проститутками"
00:56В столице ДР Конго пятнадцать человек погибли в ДТП
00:48В Карелии автобус с туристами съехал в кювет
00:46СМИ предупредило об "эпидемии" краж персональных данных россиян
00:40Названы лучшие российские регионы по качеству жизни
00:31В Северной Македонии распустили парламент
00:20Под Хабаровском горит здание на железнодорожной станции
00:10Россия выполнит полет над Грецией, а США над Россией и Белоруссией
23:38В Ленинградской области нашли сбежавшего домашнего енота
Лента новостейМолния