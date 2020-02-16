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В провинции Хубэй снижается число новых случаев коронавируса
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РИА Новости

В провинции Хубэй снижается число новых случаев коронавируса

04:13 16.02.2020 (обновлено: 05:45 16.02.2020)
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© REUTERS / CNS PhotoДобровольцы в защитных костюмах дезинфицируют железнодорожную станцию в китайском городе Чанша
Добровольцы в защитных костюмах дезинфицируют железнодорожную станцию в китайском городе Чанша
© REUTERS / CNS Photo
Добровольцы в защитных костюмах дезинфицируют железнодорожную станцию в китайском городе Чанша
ПЕКИН, 16 фев — РИА Новости. Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в китайской провинции Хубэй — очага распространения заболевания — снижается третий день подряд, свидетельствуют данные комитета по здравоохранению провинции.
Ежедневная статистика показывает, что 12 февраля, когда в провинции впервые опубликовали данные с применением нового метода клинической диагностики, число выявленных за сутки новых случаев резко увеличилось до 14 840, из них клинически диагностированных случаев 13 332. На следующий день, 13 февраля, показатель снизился до 4 823 (3 095), 14 февраля — до 2 420 (1 138), а 15 февраля — до 1 843 (888).
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Ранее на этой неделе комитет по здравоохранению провинции Хубэй сообщил, что в число подтвержденных случаев теперь входят и те, кому диагноз поставили с применением нового метода, в результате рост числа выявленных зараженных за 12 февраля почти в девять раз превысил данные за 11 февраля.
Позже ведущий эпидемиолог Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан пояснил, что новый метод так называемой клинической диагностики подразумевает, что человека вносят в список подтвержденных случаев, если у него есть соответствующие клинические симптомы, например, температура, кашель, одышка и затрудненное дыхание, даже если тест на нуклеиновую кислоту коронавируса не дал положительного результата.
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По его словам, есть больные, у которых лабораторное выявление коронавируса происходит довольно медленно, и их нельзя исключать, а следует оперативно изолировать, потому что пока их диагноз подтверждается, они могут способствовать распространению заболевания в обществе.

Эпидемия вирусной пневмонии

В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала название COVID-2019.
Количество зараженных в Китае достигло 68,5 тысяч человек, умерли 1 665, выздоровели более девяти тысяч.
Для борьбы с распространением вируса правительство России закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян. Авиаперелеты в Китай приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
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