В Китае число жертв коронавируса выросло до 1665 человек

ПЕКИН, 16 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 68,5 тысячи, из них 1665 человек скончались, 9419 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 68 500 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 57 416 человек (11 272 человека находятся в тяжелом состоянии), 9419 человек выписаны из больниц и 1665 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
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С подозрением на заражение в карантине находятся 8228 человек, еще более 158,7 тысячи человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.
За последние сутки, по данным госкомитета, выявлены 2009 новых случаев заражения, из больниц за 15 февраля выписали 1323 человека, скончались 142, при этом число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, выросло на 219.
В комитете пояснили, что общее число зараженных по состоянию на конец 15 февраля составило 68 500, а не 68 501, тем, что в статистических данных провинции Цзянси одного зараженного днем ранее посчитали 2 раза.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019.
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