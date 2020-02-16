В Китае число жертв коронавируса выросло до 1665 человек

ПЕКИН, 16 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 68,5 тысячи, из них 1665 человек скончались, 9419 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 68 500 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 57 416 человек (11 272 человека находятся в тяжелом состоянии), 9419 человек выписаны из больниц и 1665 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.

Отдельно в Гонконге выявлены 56 случаев заражения (из них 1 человек скончался, 1 выздоровел), в Макао обнаружили 10 инфицированных (3 из них уже выписаны из больниц), на Тайване заразились 18 человек (1 из них выздоровел).

С подозрением на заражение в карантине находятся 8228 человек, еще более 158,7 тысячи человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

За последние сутки, по данным госкомитета, выявлены 2009 новых случаев заражения, из больниц за 15 февраля выписали 1323 человека, скончались 142, при этом число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, выросло на 219.

В комитете пояснили, что общее число зараженных по состоянию на конец 15 февраля составило 68 500, а не 68 501, тем, что в статистических данных провинции Цзянси одного зараженного днем ранее посчитали 2 раза.