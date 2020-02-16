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Исследование: просрочка по ипотеке в 2019 году подскочила на 12%
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РИА Новости

Исследование: просрочка по ипотеке в 2019 году подскочила на 12%

03:46 16.02.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаИпотека
Ипотека
© РИА Новости / Нина Зотина
Ипотека. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Объем просроченной свыше 90 дней ипотеки в России по итогам четвертого квартала прошлого года увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до почти 77 миллиардов рублей, подсчитали в бюро кредитных историй "Эквифакс" для РИА Новости.
Также существенно выросло и количество ипотечных договоров, по которым россияне допустили просрочку, - на 14%, подсчитали эксперты. При этом доля просроченных ипотечных кредитов за год не изменилась и по-прежнему остается на уровне в 1,4%.
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"Основная доля из всего роста числа проблемных ипотечных кредитов была отмечена в четвертом квартале 2019 года. Можно предположить, что игроки рынка в течение года предпринимали шаги по реструктуризации дефолтных кредитов и в конце года предпочли зафиксировать пусть и негативный результат", - пояснили в компании.
В свою очередь гендиректор АПРИ "Флай Плэнинг" Владимир Савченков объяснил отрицательную динамику тем, что в прошлом году после перехода строительной отрасли на проектное финансирование выросла стоимость жилья – примерно на 8-10% по стране. В результате это вызвало увеличение среднего размера ипотечного кредита и ежемесячного платежа.
При этом в "Эквифаксе" отметили, что ипотека продолжает оставаться наименее рискованным видом кредитов - средний уровень риска первого года составляет 0,5-0,6%. "Поэтому даже с учетом ранних индикаторов дефектности вряд ли стоит ожидать какого-либо существенного роста дефектности в ближайшее полугодие", - уверены эксперты.
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