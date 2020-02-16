Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракет из Газы

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Армия Израиля нанесла удары по нескольким объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте армии.
Ранее армейская пресс-служба сообщила, что израильские военные засекли две ракеты, запущенные по израильской территории из палестинского сектора Газа.
Пока из сектора Газа информация о пострадавших не поступала.
30 декабря 2019, 06:45ХАМАС обвинил разведку Палестины в помощи израильской разведке