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2020-02-16T03:39+0300
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Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракет из Газы
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РИА Новости

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракет из Газы

03:39 16.02.2020
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© AFP 2020 / Jack GuezИзраильский самолет-истребитель
Израильский самолет-истребитель
© AFP 2020 / Jack Guez
Израильский самолет-истребитель . Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Армия Израиля нанесла удары по нескольким объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте армии.
Ранее армейская пресс-служба сообщила, что израильские военные засекли две ракеты, запущенные по израильской территории из палестинского сектора Газа.
Пока из сектора Газа информация о пострадавших не поступала.
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