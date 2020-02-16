Ким Чен Ын почтил память отца в День сияющей звезды

Северокорейский лидер вместе с членами политбюро партии в воскресенье прибыл к Кымсусанскому мемориальному дворцу – усыпальнице Ким Чен Ира, где "выразил глубокое почтение" отцу. Годовщина рождения Ким Чен Ира в КНДР отмечается как государственный праздник – День сияющей звезды.