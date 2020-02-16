Ким Чен Ын почтил память отца в День сияющей звезды

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын почтил память отца – бывшего генерального секретаря ЦК ТПК Ким Чен Ира - в 78-ю годовщину со дня его рождения, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Северокорейский лидер вместе с членами политбюро партии в воскресенье прибыл к Кымсусанскому мемориальному дворцу – усыпальнице Ким Чен Ира, где "выразил глубокое почтение" отцу. Годовщина рождения Ким Чен Ира в КНДР отмечается как государственный праздник – День сияющей звезды.
Как отмечает агентство Рейтер, это первое появление Ким Чен Ына на публике за последние 22 дня на фоне вспышки коронавируса в мире. В КНДР пока официально не зафиксировано ни одного случая заражения.
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