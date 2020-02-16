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Диетологи из Франции объяснили, как есть сладкое и не набирать вес
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РИА Новости

Диетологи из Франции объяснили, как есть сладкое и не набирать вес

03:24 16.02.2020 (обновлено: 03:35 16.02.2020)
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© Fotolia / gmg9130Пирожные
Пирожные
© Fotolia / gmg9130
Пирожные. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 фев — РИА Новости. Диетологи из Франции, которая считается родиной многих десертов, поделились с РИА Новости советами о том, как есть сладкое и не набирать вес, и рассказали бывают ли диеты эффективными.
"Питаться сбалансировано, конечно, важно для здоровья. Но в то же время есть люди, которые питаются достаточно сбалансированно и при этом продолжают набирать вес. С другой стороны, есть те, кто едят нездоровую пищу, однако не поправляются ни на грамм... Поэтому проблема лишнего веса не в этом. Человек имеет лишний вес, если он ест больше, чем ему требуется. Например, если вы потребляете 2000 килокалорий в день, и вам нужно две тысячи килокалорий, чтобы жить, ваш вес останется стабильным. Но если вы едите 2300 килокалорий, а вам нужно всего 2000, и такое случается каждый день, тогда вы увидите изменения в весе в какой-то момент, конечно, не сразу, но в перспективе", — сказала специалист по вопросам питания из города Перрос-Гирек Паскаль Гурдон.
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По ее словам, если человек хочет оставаться в стабильном весе или похудеть, надо научиться отказываться от еды, когда уже нет чувства голода. "Посмотрите на младенца. Он ест только до тех пор, пока голоден. Как только насыщается – перестает", — сказала Гурдон, добавив, что многие взрослые умеют чувствовать потребности организма, однако далеко не все.
Диетолог утвердительно ответила на вопрос, можно ли есть сладкое и не толстеть. "Если вы едите десерт в тот момент, когда голодны и останавливаетесь тогда, когда насытились, то никаких проблем не будет. Но если вы больше не хотите есть и при этом доедаете десерт или даже яблоко, йогурт, это будет откладываться", — отметила специалист.
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"Еще одна проблема лишнего веса в том, что мы не позволяем себе получать удовольствие, когда едим продукт, который нам кажется вредным. А когда мы едим десерт с мыслями "Я не должна, я поправлюсь, это плохо для здоровья" и так далее, этот продукт не будет усвоен организмом. И потом вы еще будете себя винить", — подчеркнула Гурдон.
Вместе с тем она обратила внимание на то, что диеты, к которым прибегают многие представительницы прекрасного пола, не приносят стабильного результата. "Скорее рекомендуется не сидеть на диетах, чтобы похудеть. Потому что на самом деле диеты эффективны только в краткосрочной перспективе. Но когда диета заканчивается – или потому что надоело, или потому что достигнут желаемый результат – и человек возвращается к своему привычному питанию, то вес снова возвращается, могут добавиться и еще килограммы", — отметила специалист.
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Ее коллега с юга Франции Летиция Корона также убеждена в том, что диеты не очень эффективны. "Мы можем снижать вес, не придерживаясь жесткой диеты. Тем более что после диеты наблюдается тенденция набора веса. Вместо диеты лучше предусмотреть сбалансированное питание", — считает собеседница агентства.
Позволять себе сладкое и не набирать вес возможно, утверждает она. Однако есть несколько правил. "Если мы хотим иногда лакомиться сладким, мы можем это делать в конце приема пищи, но мы никогда не должны заменять обед или ужин сладким. Также не нужно есть сладкое между приемами пищи", — сказала диетолог.
"Нельзя пропускать прием пищи. Если это происходит, то возникает сильное чувство голода и мы пытаемся насытиться за счет сахара. А сахар не дает чувство насыщения", — продолжает диетолог. Кроме того, чтобы снизить вес, нужно обращать внимание на потребляемые калории и подумать об увеличении энергетических затрат, включив в свою жизнь занятия спортом, советует Корона.
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Здоровье - ОбществоФранцияОбщество
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