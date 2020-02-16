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В РКК "Энергия" рассказали об опасности космического мусора для МКС
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РИА Новости

В РКК "Энергия" рассказали об опасности космического мусора для МКС

03:10 16.02.2020 (обновлено: 03:34 16.02.2020)
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© NASAВид с МКС на Землю
Вид с МКС на Землю
© NASA
Вид с МКС на Землю. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Проламывание обломком космического мусора обшивки российского сегмента Международной космической станции может привести к ранению члена экипажа или к смерти от утечки кислорода в восьми случаях из ста, посчитали специалисты ракетно-космической корпорации "Энергия" — оператора российского сегмента станции.

"Анализ результатов расчетов показал, что относительная вероятность катастрофического исхода пробоя, сопровождаемого гибелью экипажа и/или потерей станции, составляет 13,3 процента", — говорится в статье в выпускаемом корпорацией научном журнале "Космическая техника и технологии".

Вероятность пробоя герметичной оболочки российского сегмента МКС рассчитывалась с помощью разработанной РКК "Энергия" программы "Защита КА" (космический аппарат).
При этом в 13,3 процента входит вероятность в 3,8 процента потери экипажа и станции в результате гипоксии из-за утечки в космос кислорода, вероятность ранения члена экипажа оценена в 4,2 процента, вероятность эвакуации экипажа с потерей станции — в 3,7 процента. К катастрофическим последствиям также отнесены отрыв панелей солнечных батарей из-за столкновения с мусором, взрыв топливных баков, разрыв трещины в корпусе.
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"Ранение члена экипажа осколками продуктов пробоя гермооболочки возможно при условии, что член экипажа находится в пробитом модуле, и случайно разыгранное его местоположение в модуле попадает в зону распространения осколков от пробоя", — говорится в статье.
В 86,7 процента случаев пробитие обшивки станции не приведет к катастрофическим последствиям, выяснили специалисты РКК "Энергия".
Толщина стенок герметичной оболочки модулей МКС составляет три миллиметра. Поверх отсеков также установлена противометеороидная защита. У космических кораблей стенки еще тоньше — всего два миллиметра. Поэтому, отмечается в статье, основной вклад в вероятность пробоя российского сегмента МКС космическим мусором вносят именно транспортные корабли, входящие в состав станции.
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Космический мусор из-за своего количества представляет большую опасность для МКС. Станции многократно приходилось уворачиваться от обломков. Космонавты регулярно с помощью специальной аппаратуры ведут поиск микропробоин.
Одним из самых известных случаев разгерметизации станции была ситуация с обнаружением в августе 2018 года "дырки" в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", пристыкованного к МКС. В тот же день космонавты закрыли ее герметиком. Оказалось, что отверстие рукотворное. В минувшем сентябре гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что причина появления "дырки" понятна, но раскрывать ее общественности не планируется.
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРКК "Энергия"Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"Дмитрий Рогозин
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