SpaceX перенесла на сутки пуск ракеты с 60 спутниками Starlink

"Откладываем завтрашний запуск Starlink. Команда работает над тем, чтобы более внимательно изучить клапанный компонент второй ступени. Теперь наша цель — понедельник, 17 февраля", - говорится в сообщении.

Starlink – спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет, в частности там, где недоступны проводной интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года, к настоящему времени компания вывела на орбиту более 200 спутников Starlink. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Дополнительные 30 тысяч спутников планируется вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.