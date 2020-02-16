Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-02-16T03:01+0300
https://ria.ru/20200216/1564833287.html
SpaceX перенесла на сутки пуск ракеты с 60 спутниками Starlink
https://cdn22.img.ria.ru/images/156202/92/1562029264_0:318:3075:2048_1036x0_80_0_0_a5a993ddd0dfdd060a3080c253e9c846.jpg
РИА Новости

SpaceX перенесла на сутки пуск ракеты с 60 спутниками Starlink

03:01 16.02.2020
1186
© AP Photo / John RaouxРакета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал
Ракета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал
© AP Photo / John Raoux
Ракета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Космическая корпорация SpaceX перенесла на сутки запуск ракеты Falcon 9 с очередными 60 микроспутниками системы Starlink, запланированный ранее на воскресенье, сообщается в Twitter компании.
"Откладываем завтрашний запуск Starlink. Команда работает над тем, чтобы более внимательно изучить клапанный компонент второй ступени. Теперь наша цель — понедельник, 17 февраля", - говорится в сообщении.
Starlink – спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет, в частности там, где недоступны проводной интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года, к настоящему времени компания вывела на орбиту более 200 спутников Starlink. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Дополнительные 30 тысяч спутников планируется вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.
Международная космическая станция
15 февраля, 03:09Хочу стать космонавтом
Источник рассказал, когда США начнут летать к МКС на своих кораблях
151226
Обсудить 2
Хочу стать космонавтомSpaceX Falcon 9Космос - РИА НаукаSpaceX
Рекомендуем
Ракета Antares стартует с космодрома в США
Ракета-носитель Antares стартовала в США с кораблем Cygnus
Вид с МКС на Землю
В РКК "Энергия" рассказали об опасности космического мусора для МКС
Вид Земли с МКС
Ученый оценил опасность приближающегося к Земле астероида
Международная космическая станция
Источник рассказал, когда США начнут летать к МКС на своих кораблях
Космодром Байконур
Ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе
Американский космический грузовой корабль Cygnus
Запуск грузовика Cygnus к МКС отложили во второй раз
Астронавт НАСА показала, как ее встретила собака после возвращения из космоса
Астронавт НАСА показала реакцию ее собаки на возвращение из космоса
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б
НАСА продолжит переговоры с РФ о покупке одного-двух мест на "Союзе"
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Пушков: Евросоюз попал в заготовленную для России ловушку
Строительство газопровода Северный поток-2
"Газпром" ответил на слова США о перспективах "Северного потока — 2"
Шпицберген
Норвегия отказалась обсуждать с МИД России тему Шпицбергена
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
СМИ: власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей
Багдад
В Багдаде военная база сил коалиции подверглась ракетному удару
Макет двигателя РД-180
В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
Министр экономики Японии Тосимицу Мотэги
Глава МИД Японии сообщил о смене фазы в переговорах с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05В Праге активисты собирают подписи против площади Бориса Немцова
01:58Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье
01:56Главы МИД ЕС обсудят Ливию, Сирию и ближневосточный процесс
01:54В Хубэе число жертв коронавируса выросло до 1 696 человек
01:43Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
01:35Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
01:21Эксперты "Валдая" обсудят Ближний Восток в эпоху перемен
01:17Анна Семенович ответила на сообщения о "шокирующей народ фотографии"
01:06В Москве похоронят Героя России разведчика Алексея Ботяна
00:58В РПЦ отреагировали на сравнение гражданских жен с "проститутками"
00:56В столице ДР Конго пятнадцать человек погибли в ДТП
00:48В Карелии автобус с туристами съехал в кювет
00:46СМИ предупредило об "эпидемии" краж персональных данных россиян
00:40Названы лучшие российские регионы по качеству жизни
00:31В Северной Македонии распустили парламент
00:20Под Хабаровском горит здание на железнодорожной станции
00:10Россия выполнит полет над Грецией, а США над Россией и Белоруссией
23:38В Ленинградской области нашли сбежавшего домашнего енота
23:25Кувейт и Саудовская Аравия начали совместную добычу нефти на границе
23:15В Саратове трех членов ЕР исключили из партии за пьяную езду
Лента новостейМолния