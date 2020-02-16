Профессиональное заболевание доярок угрожает офисным работникам

"Раньше туннельный синдром считался профессиональным заболеванием доярок, поскольку постоянная нагрузка на кисть вызывает утолщение связок и сухожилий, которые, в свою очередь, давят на нерв. Сейчас в положении руки, когда мы держим мышку, нерв сам по себе подвергается воздействию со стороны связок. Так мы сами провоцируем туннельный синдром", — считает врач.
"Самой простой ортопедической профилактикой при работе с компьютерной мышью или клавиатурой является ортопедический коврик либо ортопедическая клавиатура. Из себя они представляют коврик, на котором есть валик. Пардон, но иногда такие валики делают в форме женской груди. Суть в том, что рука лежит на валике. В это время она находится в горизонтальном положении и нет давления на нервы", — пояснил врач.