Профессиональное заболевание доярок угрожает офисным работникам

"Самой простой ортопедической профилактикой при работе с компьютерной мышью или клавиатурой является ортопедический коврик либо ортопедическая клавиатура. Из себя они представляют коврик, на котором есть валик. Пардон, но иногда такие валики делают в форме женской груди. Суть в том, что рука лежит на валике. В это время она находится в горизонтальном положении и нет давления на нервы", — пояснил врач.