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Профессиональное заболевание доярок угрожает офисным работникам
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РИА Новости

Профессиональное заболевание доярок угрожает офисным работникам

02:59 16.02.2020 (обновлено: 14:47 16.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис
Офис
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Туннельный синдром, или синдром запястного канала — с этим заболеванием рискует столкнуться любой человек, который несколько часов в день проводит за компьютером. В интервью радио Sputnik врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, как это заболевание перешло от доярок к офисному планктону и какие упражнения помогут вам уберечься от него.
Получить туннельный синдром в современных условиях может абсолютно любой человек, считает Юрий Андрусов. По его словам, к этому привела массовая компьютеризация. Каждый офисный работник или любитель видеоигр проводит с компьютерной мышью в руках часы и каждое новое мгновение наносит вред своей руке.
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"Раньше туннельный синдром считался профессиональным заболеванием доярок, поскольку постоянная нагрузка на кисть вызывает утолщение связок и сухожилий, которые, в свою очередь, давят на нерв. Сейчас в положении руки, когда мы держим мышку, нерв сам по себе подвергается воздействию со стороны связок. Так мы сами провоцируем туннельный синдром", — считает врач.

Избавиться или уменьшить боли в руке поможет ортопедическая профилактика. О ней в интервью радио Sputnik рассказал врач-невролог Юрий Андрусов.

"Самой простой ортопедической профилактикой при работе с компьютерной мышью или клавиатурой является ортопедический коврик либо ортопедическая клавиатура. Из себя они представляют коврик, на котором есть валик. Пардон, но иногда такие валики делают в форме женской груди. Суть в том, что рука лежит на валике. В это время она находится в горизонтальном положении и нет давления на нервы", — пояснил врач.

Также Юрий Андрусов советует не медлить с походом к врачу при появлении боли в кистях рук. Если вы будете откладывать лечение на потом, то дело может закончиться операцией.
84311614321
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Общество
Популярные комментарии
А какой cиндром у чиновниквов, которые без устали доят Россию, у них есть синдром доярок?
16 февраля, 10:10
НЛНаталья Лобова
621005
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