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Куклачев оценил размер своей пенсии
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РИА Новости

Куклачев оценил размер своей пенсии

02:11 16.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в ММПЦ МИА "Россия сегодня" во время творческой встречи, приуроченной к его 70-летнему юбилею
Художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в ММПЦ МИА Россия сегодня во время творческой встречи, приуроченной к его 70-летнему юбилею
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Создатель и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в беседе с порталом Teleprogramma.pro рассказал о размере своей пенсии.
По словам артиста, он получает "нормальную пенсию", однако ему "приходится крутиться".

"У меня пенсия 23 тысячи, плюс за Народного артиста России добавили 30 тысяч, орден недавно получил, за него тоже плюс 30 тысяч рублей в месяц. Пенсия нормальная, но если бы не работал – с голоду умер бы! На бензин много денег уходит, на продукты", – отметил Куклачев.

Ранее о своих пенсиях рассказали знаменитые артисты: Лев Лещенко — что получает около 30 тысяч рублей со всеми надбавками, Евгений Петросян — "20 с лишним", Регина Дубовицкая — 16 тысяч рублей, певец Юрий Лоза — 12 тысяч рублей.
Народная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих
Вчера, 08:54
Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию
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Регина ДубовицкаяЮрий ЛозапенсииЮрий КуклачевЛев ЛещенкоЕвгений ПетросянРоссияОбщество
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