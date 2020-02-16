Куклачев оценил размер своей пенсии

"У меня пенсия 23 тысячи, плюс за Народного артиста России добавили 30 тысяч, орден недавно получил, за него тоже плюс 30 тысяч рублей в месяц. Пенсия нормальная, но если бы не работал – с голоду умер бы! На бензин много денег уходит, на продукты", – отметил Куклачев.