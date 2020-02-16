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В Нигерии бандиты убили 30 человек при нападении на деревни
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РИА Новости

В Нигерии бандиты убили 30 человек при нападении на деревни

02:01 16.02.2020
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© AP Photo / Olamikan GbemigaПолиция Нигерии
Полиция Нигерии
© AP Photo / Olamikan Gbemiga
Полиция Нигерии. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек погибли в результате нападения бандитов на деревни в штате Кацина на севере Нигерии, сообщает местная газета Punch.
Как отмечает издание, бандиты напали на две деревни в штате Кацина в пятницу вечером. В результате атаки погибли по меньшей мере 30 человек, большинство жертв – пожилые люди и дети.
Сообщается, что в данный момент деревни, пострадавшие в ходе нападений, охраняются сотрудниками сил безопасности и полицией.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам"*, также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства"*. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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