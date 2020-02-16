Певица Атена Манукян представит Армению на "Евровидении-2020"

ЕРЕВАН, 16 фев – РИА Новости. Греческая певица армянского происхождения Атена Манукян представит Армению на международном конкурсе "Евровидение-2020", сообщает сайт общественного телевидения страны.
"Манукян победила в финале национального отбора, в котором приняли участие 12 претендентов. Она представит Армению на "Евровидении" в Нидерландах с песней "Chains On You", - говорится в сообщении.
Двадцатишестилетняя Манукян впервые вышла на сцену в 12 лет. В 2008 году она участвовала в Греции в отборочном этапе "Детского Евровидения", а через 10 лет попробовала свои силы в британском телевизионном шоу X Factor.
Армения принимает участие в "Евровидении" с 2006 года. Лучшим результатом армянских певцов стало четвертое место, которое заняли певица Сирушо в 2008 году и Арам MP3 (Арам Саркисян) в 2014 году.
Шестьдесят пятый международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.
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