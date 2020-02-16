Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-16T01:46+0300
https://ria.ru/20200216/1564832898.html
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564687935_0:248:3200:2048_1036x0_80_0_0_6988f638823d030a28030dd591707bfa.jpg
РИА Новости

В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек

01:36 16.02.2020 (обновлено: 01:46 16.02.2020)
439
© REUTERS / China DailyСанитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
Санитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 56,2 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Всего от коронавируса в провинции скончались 1596 человек.
Число больных в регионе за сутки увеличилось на 1843 человек. Количество выздоровевших увеличилось на 849 человек, всего выписаны из больниц 5623 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
014101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаХубэйКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Бельгиец, у которого диагностировали коронавирус, поправился
Калининградский стрелок попал на видео
Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео
Полицейская машина в Индианаполисе, США
Дочь экс-дипломата и директора разведки США арестовали за убийство
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
СМИ: Власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
В Москве пройдет "детская" патриаршая литургия
Дезинфекция офисного помещения в Шанхае
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1457 человек
Полиция Нигерии
В Нигерии бандиты убили 30 человек при нападении на деревни
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение
Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
Санитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
В Китае число жертв коронавируса достигло 1523 человек
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК назвал мотив убийства семейной пары в Калининграде
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Малайзийские медики выявили коронавирус у пассажирки судна Westerdam
Майк Помпео
Чехия пригласила Помпео посетить республику на 75-летие освобождения
Рами Малек на церемонии вручения премии Оскар-2019
Рами Малек рассказал, как его герой относится в фильме к Джеймсу Бонду
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
В Китае опровергли сообщения о повреждении госпиталя из-за ветра
Пассажирки в масках в международном аэропорту Куала-Лумпур в Сепанге, Малайзия
В Малайзии число заразившихся коронавирусом достигло 21 человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Куклачев оценил размер своей пенсии
02:01В Нигерии бандиты убили 30 человек при нападении на деревни
01:54Рами Малек рассказал, как его герой относится в фильме к Джеймсу Бонду
01:45Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео
01:36В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
01:32Чехия пригласила Помпео посетить республику на 75-летие освобождения
01:24В Москве пройдет "детская" патриаршая литургия
01:16СМИ: Власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей
01:11Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
01:09Бельгиец, у которого диагностировали коронавирус, поправился
01:00Дочь экс-дипломата и директора разведки США арестовали за убийство
00:47Вступает в силу новый порядок формирования перечня школьных учебников
00:37От Ирана требуют компенсаций родственникам погибших в катастрофе
00:35Эксперт заявил о "неадекватности" идеи Зеленского о "выборах в Крыму"
00:33В Калининграде бабушка забрала сына застреленной возле рынка пары
00:28ЕС попал в поставленную для России "ловушку", заявил Пушков
00:17Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу
00:12Боррель на переговорах с Лавровым подтвердил курс на сохранение СВПД
23:59В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
23:51Ракета-носитель Antares стартовала в США с кораблем Cygnus
Лента новостейМолния