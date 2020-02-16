В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 56,2 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Всего от коронавируса в провинции скончались 1596 человек.
Число больных в регионе за сутки увеличилось на 1843 человек. Количество выздоровевших увеличилось на 849 человек, всего выписаны из больниц 5623 человек.
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