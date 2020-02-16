Чехия пригласила Помпео посетить республику на 75-летие освобождения

ПРАГА, 16 фев – РИА Новости. Чехия пригласила госсекретаря США Майка Помпео посетить страну в начале мая в связи с 75-летием освобождения американскими войсками западной части республики, сообщил в субботу глава чешского МИД Томаш Петршичек в интервью государственному ТВ.

По словам Петршичека, Помпео уже получил приглашение от премьера Андрея Бабиша, ныне с его стороны ожидается подтверждение приезда.

"Мы еще в прошлом году стремились осуществить визит господина Помпео. Надеюсь, что это получится в нынешнем году. У нас для переговоров есть целый ряд двусторонних тем - от взаимной торговли до сотрудничества в сфере безопасности", - сказал Петршичек.

По словам главы чешского МИД, он говорил с Помпео о визите на полях проходящей сейчас в Мюнхене международной конференции по вопросам безопасности.

"Мы говорили не только о визите, но и о кибернетической безопасности, а также о ситуации в Афганистане и Ираке. Мы с удовольствием использовали бы для визита предстоящие крупные торжества в городе Пльзене (на западе Чехии), посвященные 75-летию освобождения города американскими войсками", - сказал Петршичек.

В Пльзене и в целом в Западной Чехии, которую освободили в начале мая 1945 года американские войска, ежегодно проходят торжества, посвященные этому событию. В этом году, в связи с 75-летним юбилеем освобождения, как ранее сообщила представитель пльзеньской мэрии, торжества в городе будут длиться все первые шесть дней мая.