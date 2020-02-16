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Чехия пригласила Помпео посетить республику на 75-летие освобождения
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РИА Новости

Чехия пригласила Помпео посетить республику на 75-летие освобождения

01:32 16.02.2020
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМайк Помпео
Майк Помпео
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Майк Помпео. Архивное фото
ПРАГА, 16 фев – РИА Новости. Чехия пригласила госсекретаря США Майка Помпео посетить страну в начале мая в связи с 75-летием освобождения американскими войсками западной части республики, сообщил в субботу глава чешского МИД Томаш Петршичек в интервью государственному ТВ.
По словам Петршичека, Помпео уже получил приглашение от премьера Андрея Бабиша, ныне с его стороны ожидается подтверждение приезда.
"Мы еще в прошлом году стремились осуществить визит господина Помпео. Надеюсь, что это получится в нынешнем году. У нас для переговоров есть целый ряд двусторонних тем - от взаимной торговли до сотрудничества в сфере безопасности", - сказал Петршичек.
По словам главы чешского МИД, он говорил с Помпео о визите на полях проходящей сейчас в Мюнхене международной конференции по вопросам безопасности.
Майк Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности
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"Мы говорили не только о визите, но и о кибернетической безопасности, а также о ситуации в Афганистане и Ираке. Мы с удовольствием использовали бы для визита предстоящие крупные торжества в городе Пльзене (на западе Чехии), посвященные 75-летию освобождения города американскими войсками", - сказал Петршичек.
В Пльзене и в целом в Западной Чехии, которую освободили в начале мая 1945 года американские войска, ежегодно проходят торжества, посвященные этому событию. В этом году, в связи с 75-летним юбилеем освобождения, как ранее сообщила представитель пльзеньской мэрии, торжества в городе будут длиться все первые шесть дней мая.
Последним из госсекретарей США, посетивших Чехию, была Хиллари Клинтон, которая в декабре 2011 года присутствовала на похоронах первого посткоммунистического президента Чехословакии, а затем Чехии Вацлава Гавела.
Милош Земан
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Томаш ПетршичекМайк ПомпеоВторая мировая война (1939-1945)ЧехияСШАВ мире
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