В Москве пройдет "детская" патриаршая литургия

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье возглавит так называемую "детскую литургию" в столичном храме Христа Спасителя

"Детская литургия" - это уже ставший традиционным формат богослужения, в котором принимают участие дети: в качестве молящихся и поющих, служащих и прислуживающих в алтаре. Это инициатива патриарха – он возглавляет службу", - рассказал РИА Новости председатель церковно-общественного совета по развитию русского церковного пения, настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохово (Москва) протоиерей Александр Агейкин.

По его словам, общая молитва дает возможность детям из воскресных школ Москвы познакомиться, "ощутить, что они не замкнуты в одном приходе, что православие, церковь – общество многих верующих". Это же актуально и для педагогов воскресных школ, добавил протоиерей.

"Еще дети почувствуют, что они полноценные участники настоящего патриаршего богослужения: кто-то из них прислуживает в алтаре, поет в хоре, кто-то молится. Это исполнение настоящего апостольского призвания, ведь дети тоже призваны к этому служению", - добавил Агейкин.

Он отметил, что от детей "не требуется ничего, кроме благоговения, сосредоточенности и молитвы", однако именно поэтому приглашают участников отроческого возраста, "которые понимают, где они находятся, для чего это все происходит".

"Донести это – задача педагогов, а не просто собрать детей в одном месте. Важно, чтобы у них было желание быть участниками этого богослужения", - сказал Агейкин.

По данным секретаря комиссии по церковному просвещению и деятельности воскресных школ при Епархиальном совете Москвы Владимира Шульги, в алтаре кроме патриарха и священников будет 21 ребенок: они будут петь и читать. Еще на службу приглашены 100-150 человек от каждого викариатства Москвы.