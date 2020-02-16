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Религия и мировоззрение
2020-02-16T01:24+0300
https://ria.ru/20200216/1564832813.html
В Москве пройдет "детская" патриаршая литургия
https://cdn24.img.ria.ru/images/148138/62/1481386245_0:113:3110:1863_1036x0_80_0_0_eda6f26ed92990d49b215765c9109a44.jpg
РИА Новости

В Москве пройдет "детская" патриаршая литургия

01:24 16.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье возглавит так называемую "детскую литургию" в столичном храме Христа Спасителя.
"Детская литургия" - это уже ставший традиционным формат богослужения, в котором принимают участие дети: в качестве молящихся и поющих, служащих и прислуживающих в алтаре. Это инициатива патриарха – он возглавляет службу", - рассказал РИА Новости председатель церковно-общественного совета по развитию русского церковного пения, настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохово (Москва) протоиерей Александр Агейкин.
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По его словам, общая молитва дает возможность детям из воскресных школ Москвы познакомиться, "ощутить, что они не замкнуты в одном приходе, что православие, церковь – общество многих верующих". Это же актуально и для педагогов воскресных школ, добавил протоиерей.
"Еще дети почувствуют, что они полноценные участники настоящего патриаршего богослужения: кто-то из них прислуживает в алтаре, поет в хоре, кто-то молится. Это исполнение настоящего апостольского призвания, ведь дети тоже призваны к этому служению", - добавил Агейкин.
Он отметил, что от детей "не требуется ничего, кроме благоговения, сосредоточенности и молитвы", однако именно поэтому приглашают участников отроческого возраста, "которые понимают, где они находятся, для чего это все происходит".
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"Донести это – задача педагогов, а не просто собрать детей в одном месте. Важно, чтобы у них было желание быть участниками этого богослужения", - сказал Агейкин.
По данным секретаря комиссии по церковному просвещению и деятельности воскресных школ при Епархиальном совете Москвы Владимира Шульги, в алтаре кроме патриарха и священников будет 21 ребенок: они будут петь и читать. Еще на службу приглашены 100-150 человек от каждого викариатства Москвы.
"То есть минимум 1300 детей и их родители. Будет толпа, поэтому маленьких с собой стараются не брать. Да и сложно выстоять два-два с половиной часа. Храм Христа Спасителя, как правило, на такую службу забит", - сказал Шульга РИА Новости.
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Религия и мировоззрениеХрам Христа СпасителяПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМосква
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