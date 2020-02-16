СМИ: Власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей

Ранее директор национального центра по контрразведке и безопасности США Уильям Иванина заявил, что убытки экономики США от кражи торговых секретов, контрафактной продукции и пиратского программного обеспечения оцениваются от 225 до 600 миллиардов долларов в год. Во время выступления Иванина продемонстрировал собравшимся слайд под называнием "Как украсть самолет", где был изображен новый китайский авиалайнер Comac C919 с указанием, из каких стран были получены его части. Там наряду с самим Китаем указаны США, Франция, Германия и Великобритания.