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СМИ: Власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей
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РИА Новости

СМИ: Власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей

01:16 16.02.2020
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© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность прекращения поставок в Китай авиадвигателей, произведенных американской корпорацией General Electric и французской Safran, опасаясь появления китайских аналогов, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источник.
Власти могут отказать в выдаче лицензии совместному предприятию компаний - CFM International - на экспорт двигателей LEAP 1C, используемых в китайском лайнере Comac C919. Некоторые представители администрации опасаются, что Китай разработает аналоги данного двигателя, что поставит под угрозу бизнес-интересы США.
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Издание отмечает, что власти столкнулись с возражениями со стороны General Electric: те утверждают, что скопировать технологии создания двигателей не столь просто, как "кажется некоторым членам администрации". Кроме того, у Китая уже было несколько лет, чтобы, при желании, изучить двигатель и начать работу над собственным, отмечают в компании.
Ожидается, что чиновники вынесут данный вопрос на обсуждение в четверг, сообщает газета.
Ранее директор национального центра по контрразведке и безопасности США Уильям Иванина заявил, что убытки экономики США от кражи торговых секретов, контрафактной продукции и пиратского программного обеспечения оцениваются от 225 до 600 миллиардов долларов в год. Во время выступления Иванина продемонстрировал собравшимся слайд под называнием "Как украсть самолет", где был изображен новый китайский авиалайнер Comac C919 с указанием, из каких стран были получены его части. Там наряду с самим Китаем указаны США, Франция, Германия и Великобритания.
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SafranАдминистрация президента СШАКитайСШАGeneral ElectricВ мире
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