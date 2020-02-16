Бельгиец, у которого диагностировали коронавирус, поправился

БРЮССЕЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Единственный бельгиец, у которого по возвращении из Китая был диагностирован коронавирус, выписан из больницы в связи с выздоровлением, говорится в сообщении минздрава Бельгии.
Работавший в Китае бельгиец был госпитализирован 2 февраля после позитивного анализа на новый коронавирус. Все это время он находился в полной изоляции в брюссельской больнице "Сан-Пьер". По словам лечащих врачей, пациент чувствовал себя нормально, никаких симптомов выявлено не было.
"В пятницу и субботу результаты анализов были негативные. Это означает, что человек больше не является носителем вируса, он может покинуть больницу, поскольку не представляет угрозу для окружения", - говорится в документе минздрава.
У остальных бельгийцев, вернувшихся из Китая, опасный вирус не был обнаружен. Однако несколько человек по-прежнему остаются в больнице в связи с 15-дневным карантином.
В то же время, власти сохраняют высокую степень осторожности. "В случае малейшего подозрения назначаются анализы. На данный момент было проведено 128 анализов, они оказались негативными", - отмечается в заявлении бельгийского минздрава.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 66,4 тысячи человек, скончались 1523, за пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса