Бельгиец, у которого диагностировали коронавирус, поправился

Работавший в Китае бельгиец был госпитализирован 2 февраля после позитивного анализа на новый коронавирус. Все это время он находился в полной изоляции в брюссельской больнице "Сан-Пьер". По словам лечащих врачей, пациент чувствовал себя нормально, никаких симптомов выявлено не было.