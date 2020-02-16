Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-16T01:09+0300
https://ria.ru/20200216/1564832678.html
Бельгиец, у которого диагностировали коронавирус, поправился
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564699012_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_851e23e89b2d610f99d81295e3f67e8d.jpg
РИА Новости

Бельгиец, у которого диагностировали коронавирус, поправился

01:09 16.02.2020
509
© REUTERS / China DailyМедицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
БРЮССЕЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Единственный бельгиец, у которого по возвращении из Китая был диагностирован коронавирус, выписан из больницы в связи с выздоровлением, говорится в сообщении минздрава Бельгии.
Работавший в Китае бельгиец был госпитализирован 2 февраля после позитивного анализа на новый коронавирус. Все это время он находился в полной изоляции в брюссельской больнице "Сан-Пьер". По словам лечащих врачей, пациент чувствовал себя нормально, никаких симптомов выявлено не было.
"В пятницу и субботу результаты анализов были негативные. Это означает, что человек больше не является носителем вируса, он может покинуть больницу, поскольку не представляет угрозу для окружения", - говорится в документе минздрава.
У остальных бельгийцев, вернувшихся из Китая, опасный вирус не был обнаружен. Однако несколько человек по-прежнему остаются в больнице в связи с 15-дневным карантином.
Пассажир в маске, прибывший из китайского Ханчжоу, в аэропорту Чанги, Сингапур
Вчера, 17:28
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 72 человек
В то же время, власти сохраняют высокую степень осторожности. "В случае малейшего подозрения назначаются анализы. На данный момент было проведено 128 анализов, они оказались негативными", - отмечается в заявлении бельгийского минздрава.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 66,4 тысячи человек, скончались 1523, за пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
000010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаБельгияКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Санитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
Изображение уханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
ЕС попал в поставленную для России "ловушку", заявил Пушков
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение
Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
Поиски пропавшего подростка в Смоленской области
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
СМИ: Власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей
Видеоблогер Юрий Дудь во время интервью
В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ
Вид Калининграда
В Калининграде бабушка забрала сына застреленной возле рынка пары
Полицейская машина в Индианаполисе, США
Дочь экс-дипломата и директора разведки США арестовали за убийство
Калининградский стрелок попал на видео
Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео
Шпицберген
Норвегия ответила отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену
Вид Анкары
В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
Народная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию
Школьные учебники в продаже
Вступает в силу новый порядок формирования перечня школьных учебников
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
От Ирана требуют компенсаций родственникам погибших в катастрофе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Куклачев оценил размер своей пенсии
02:01В Нигерии бандиты убили 30 человек при нападении на деревни
01:54Рами Малек рассказал, как его герой относится в фильме к Джеймсу Бонду
01:45Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео
01:36В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
01:32Чехия пригласила Помпео посетить республику на 75-летие освобождения
01:24В Москве пройдет "детская" патриаршая литургия
01:16СМИ: Власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей
01:11Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
01:09Бельгиец, у которого диагностировали коронавирус, поправился
01:00Дочь экс-дипломата и директора разведки США арестовали за убийство
00:47Вступает в силу новый порядок формирования перечня школьных учебников
00:37От Ирана требуют компенсаций родственникам погибших в катастрофе
00:35Эксперт заявил о "неадекватности" идеи Зеленского о "выборах в Крыму"
00:33В Калининграде бабушка забрала сына застреленной возле рынка пары
00:28ЕС попал в поставленную для России "ловушку", заявил Пушков
00:17Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу
00:12Боррель на переговорах с Лавровым подтвердил курс на сохранение СВПД
23:59В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
23:51Ракета-носитель Antares стартовала в США с кораблем Cygnus
Лента новостейМолния