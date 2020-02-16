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Дочь экс-дипломата и директора разведки США арестовали за убийство
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РИА Новости

Дочь экс-дипломата и директора разведки США арестовали за убийство

01:00 16.02.2020 (обновлено: 01:01 16.02.2020)
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© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в Индианаполисе, США
Полицейская машина в Индианаполисе, США
© AP Photo / AJ Mast
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Дочь бывшего высокопоставленного дипломата, директора национальной разведки США Джона Негропонте задержана по обвинению в убийстве, сообщила в пресс-релизе полиция округа Монтгомери, штат Мэриленд.
"Следователи... возбудили дело об убийстве в связи со смертью 24-летнего Юсуфа Расмуссена. Подозреваемая — 27-летняя София Негропонте, адрес не подтвержден. Она арестована на месте преступления и обвиняется в убийстве с отягчающими обстоятельствами", - говорится в релизе.
По данным полиции, мужчина получил смертельное ножевое ранение во время конфликта с подозреваемой. Друг пары показал, что молодые люди в тот вечер выпивали и смотрели телевизор в его присутствии, а затем ссорились и подрались. Именно друг вызвал экстренные службы после инцидента.
Диана Негропонте, мать Софии, подтвердила Washington Post, что речь идет о ее дочери, и сказала, что очень любит ее.
Джон Негропонте был послом США в Гондурасе, Мексике и Ираке, в 2005-2007 году был директором национальной разведки, затем занимал пост заместителя госсекретаря США. Негропонте и его жена Диана усыновили пятерых детей во время работы в Гондурасе.
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