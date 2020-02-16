Дочь экс-дипломата и директора разведки США арестовали за убийство

"Следователи... возбудили дело об убийстве в связи со смертью 24-летнего Юсуфа Расмуссена. Подозреваемая — 27-летняя София Негропонте, адрес не подтвержден. Она арестована на месте преступления и обвиняется в убийстве с отягчающими обстоятельствами", - говорится в релизе.

По данным полиции, мужчина получил смертельное ножевое ранение во время конфликта с подозреваемой. Друг пары показал, что молодые люди в тот вечер выпивали и смотрели телевизор в его присутствии, а затем ссорились и подрались. Именно друг вызвал экстренные службы после инцидента.