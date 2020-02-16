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От Ирана требуют компенсаций родственникам погибших в катастрофе
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РИА Новости

От Ирана требуют компенсаций родственникам погибших в катастрофе

00:37 16.02.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань и главы МИД ещё четырех стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе под Тегераном, призвали Иран срочно выплатить компенсацию семьям погибших, сообщает канадский телеканал CBC.
"Мы настойчиво потребовали от Ирана срочной выплаты компенсаций семьям погибших в соответствии с международными стандартами", - приводит CBC заявление Шампаня, сделанное в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
Министр также отметил, что "компенсации должны быть равными для всех", сообщает телеканал.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Вчера, 19:58
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Крушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныКанадаИранУкраинаВ мире
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