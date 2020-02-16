От Ирана требуют компенсаций родственникам погибших в катастрофе

"Мы настойчиво потребовали от Ирана срочной выплаты компенсаций семьям погибших в соответствии с международными стандартами", - приводит CBC заявление Шампаня, сделанное в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр также отметил, что "компенсации должны быть равными для всех", сообщает телеканал.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.