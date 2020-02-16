В Калининграде бабушка забрала сына застреленной возле рынка пары

КАЛИНИНГРАД, 16 фев - РИА Новости. Сын застреленной возле Центрального рынка в Калининграде семейной пары находится у бабушки, с ним работал психолог, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Ирина Ткаченко.
Ранее СУСК России по Калининградской области сообщило, что в субботу около 19.00 (20.00 мск) на улице Профессора Баранова в Калининграде 63-летний мужчина из охотничьего карабина несколько раз выстрелил в троих прохожих. Мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте, их 13-летнего сына госпитализировали. По данным регионального минздрава, позже его отпустили из больницы под амбулаторное наблюдение. Стрелок пытался свести счеты с жизнью, он скончался в реанимации. Возбуждено уголовное дело.
"С ним работает психолог, из больницы забрала бабушка", - сказала Ткаченко.
Как сообщили РИА Новости очевидцы, у убитой семейной пары и у стрелявшего на рынке был бизнес по продаже овощей, женщина была беременна.