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В Калининграде бабушка забрала сына застреленной возле рынка пары
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РИА Новости

В Калининграде бабушка забрала сына застреленной возле рынка пары

00:33 16.02.2020
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© РИА Новости / Андрей ФинтисовВид Калининграда
Вид Калининграда
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Вид Калининграда. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 16 фев - РИА Новости. Сын застреленной возле Центрального рынка в Калининграде семейной пары находится у бабушки, с ним работал психолог, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Ирина Ткаченко.
Ранее СУСК России по Калининградской области сообщило, что в субботу около 19.00 (20.00 мск) на улице Профессора Баранова в Калининграде 63-летний мужчина из охотничьего карабина несколько раз выстрелил в троих прохожих. Мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте, их 13-летнего сына госпитализировали. По данным регионального минздрава, позже его отпустили из больницы под амбулаторное наблюдение. Стрелок пытался свести счеты с жизнью, он скончался в реанимации. Возбуждено уголовное дело.
"С ним работает психолог, из больницы забрала бабушка", - сказала Ткаченко.
Как сообщили РИА Новости очевидцы, у убитой семейной пары и у стрелявшего на рынке был бизнес по продаже овощей, женщина была беременна.
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Следственноe управлениe по Калининградской областиКалининградская областьКалининградПроисшествия
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