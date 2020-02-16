Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу

"Шестнадцатого февраля начинается шестидневный рабочий визит главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова в Республику Куба. Визит состоится по приглашению кубинской стороны", - сообщил Дыгало.

Добавляется, что в ходе визита Евменов проведет ряд встреч с руководством кубинского оборонного ведомства, а также посетит различные объекты и подразделения Революционных военно-морских сил.