Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов 16 февраля совершит рабочий визит в Республику Куба, сообщает представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
"Шестнадцатого февраля начинается шестидневный рабочий визит главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова в Республику Куба. Визит состоится по приглашению кубинской стороны", - сообщил Дыгало.
Добавляется, что в ходе визита Евменов проведет ряд встреч с руководством кубинского оборонного ведомства, а также посетит различные объекты и подразделения Революционных военно-морских сил.
12 февраля, 12:45Адмирал оценил публикацию Пентагоном карты активности ВМФ России