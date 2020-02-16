Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-16T00:17+0300
https://ria.ru/20200216/1564832145.html
Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу
https://cdn21.img.ria.ru/images/151073/74/1510737422_0:502:2748:2048_1036x0_80_0_0_e15fa5e6f99c1600a09974a8dfbb92b7.jpg
РИА Новости

Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу

00:17 16.02.2020
356
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкГлавнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов 16 февраля совершит рабочий визит в Республику Куба, сообщает представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
"Шестнадцатого февраля начинается шестидневный рабочий визит главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова в Республику Куба. Визит состоится по приглашению кубинской стороны", - сообщил Дыгало.
Добавляется, что в ходе визита Евменов проведет ряд встреч с руководством кубинского оборонного ведомства, а также посетит различные объекты и подразделения Революционных военно-морских сил.
Пентагон
12 февраля, 12:45
Адмирал оценил публикацию Пентагоном карты активности ВМФ России
3300000
Обсудить 1
Николай ЕвменовИгорь ДыгалоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)КубаРоссияВМФ РФБезопасность
Рекомендуем
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
ЕС попал в поставленную для России "ловушку", заявил Пушков
Школьные учебники в продаже
Вступает в силу новый порядок формирования перечня школьных учебников
Вид Анкары
В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
От Ирана требуют компенсаций родственникам погибших в катастрофе
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
СМИ: Власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей
Вид Калининграда
В Калининграде бабушка забрала сына застреленной возле рынка пары
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Эксперт заявил о "неадекватности" идеи Зеленского о "выборах в Крыму"
Мюнхенская конференция по безопасности
"Свидетели распада Запада". Чем запомнилась Мюнхенская конференция
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК назвал мотив убийства семейной пары в Калининграде
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийская армия продолжила наступление в провинциях Идлиб и Алеппо
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Раненного при стрельбе в Калининграде подростка выписали из больницы
Сергей Лавров и Жозеп Боррель во время встречи
Боррель на переговорах с Лавровым подтвердил курс на сохранение СВПД
Изображение уханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Строительство газопровода Северный поток-2
В США оценили перспективы "Северного потока — 2"
Полицейская машина в Индианаполисе, США
Дочь экс-дипломата и директора разведки США арестовали за убийство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Куклачев оценил размер своей пенсии
02:01В Нигерии бандиты убили 30 человек при нападении на деревни
01:54Рами Малек рассказал, как его герой относится в фильме к Джеймсу Бонду
01:45Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео
01:36В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
01:32Чехия пригласила Помпео посетить республику на 75-летие освобождения
01:24В Москве пройдет "детская" патриаршая литургия
01:16СМИ: Власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей
01:11Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
01:09Бельгиец, у которого диагностировали коронавирус, поправился
01:00Дочь экс-дипломата и директора разведки США арестовали за убийство
00:47Вступает в силу новый порядок формирования перечня школьных учебников
00:37От Ирана требуют компенсаций родственникам погибших в катастрофе
00:35Эксперт заявил о "неадекватности" идеи Зеленского о "выборах в Крыму"
00:33В Калининграде бабушка забрала сына застреленной возле рынка пары
00:28ЕС попал в поставленную для России "ловушку", заявил Пушков
00:17Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу
00:12Боррель на переговорах с Лавровым подтвердил курс на сохранение СВПД
23:59В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
23:51Ракета-носитель Antares стартовала в США с кораблем Cygnus
Лента новостейМолния