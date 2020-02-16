Боррель на переговорах с Лавровым подтвердил курс на сохранение СВПД

БРЮССЕЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что как координатор стремится сохранить Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД).
Ранее в МИД РФ сообщили, что Лавров в ходе встречи на полях Мюнхенской конференции обсудил с Боррелем ситуацию на Ближнем Востоке, в Северной Африке, а также вокруг СВПД.
"Провел встречу с главой МИД РФ на полях Мюнхенской конференции. В ходе переговоров были затронуты темы мирного урегулирования на Ближнем Востоке и СВПД. Как координатор я остаюсь приверженным тому, чтобы выслушивать все стороны и сохранить ядерную сделку", - написал Боррель в Twitter.
Met with Russian Foreign Minister Lavrov on the margins of @MunSecConf. Discussions included #MEPP and #JCPOA - as coordinator I remain committed to listen to all sides and keep the #NuclearDeal alive. pic.twitter.com/bpNsdyJham— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 15, 2020
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики. Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках сделки.