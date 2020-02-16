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Боррель на переговорах с Лавровым подтвердил курс на сохранение СВПД
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РИА Новости

Боррель на переговорах с Лавровым подтвердил курс на сохранение СВПД

00:12 16.02.2020 (обновлено: 00:20 16.02.2020)
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкСергей Лавров и Жозеп Боррель во время встречи
Сергей Лавров и Жозеп Боррель во время встречи
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Сергей Лавров и Жозеп Боррель во время встречи. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что как координатор стремится сохранить Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД).
Ранее в МИД РФ сообщили, что Лавров в ходе встречи на полях Мюнхенской конференции обсудил с Боррелем ситуацию на Ближнем Востоке, в Северной Африке, а также вокруг СВПД.
"Провел встречу с главой МИД РФ на полях Мюнхенской конференции. В ходе переговоров были затронуты темы мирного урегулирования на Ближнем Востоке и СВПД. Как координатор я остаюсь приверженным тому, чтобы выслушивать все стороны и сохранить ядерную сделку", - написал Боррель в Twitter.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики. Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках сделки.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности
Вчера, 20:58
Лавров обсудил с главой дипломатии ЕС ситуацию на Ближнем Востоке
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Жозеп БоррельСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Ближний ВостокСергей ЛавровЕвросоюзИранВ мире
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