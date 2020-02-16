Курсанты-зенитчики провели парад для ветерана в день его рождения

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В поселке Колодня города Смоленска офицеры и курсанты Военной академии войсковой ПВО имени маршала Советского Союза А. М. Василевского организовали праздничный парад для ветерана Великой Отечественной войны Михаила Григорьевича Горбачева.

В день рождения ветерана перед его домом торжественным маршем прошли парадные расчеты военной академии, воспитанники отрядов ВВПОД "Юнармия" в музыкальном сопровождении военного оркестра. После прохождения курсанты академии с оркестром исполнили песню "Стоим мы на посту", говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Руководство и личный состав военной академии поздравили ветерана с 96-летием и поблагодарили его за вклад в Победу.