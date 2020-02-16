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2020-02-16T11:59+0300
https://ria.ru/20200216/1564825184.html
Курсанты-зенитчики провели парад для ветерана в день его рождения
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РИА Новости

Курсанты-зенитчики провели парад для ветерана в день его рождения

08:00 16.02.2020 (обновлено: 11:59 16.02.2020)
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© Интернет-портал Минобороны России Офицеры и курсанты Военной академии войсковой ПВО им. Маршала Советского Союза А.М. Василевского поздравляют ветерана Великой Отечественной войны Михаила Григорьевича Горбачева
Офицеры и курсанты Военной академии войсковой ПВО им. Маршала Советского Союза А.М. Василевского поздравляют ветерана Великой Отечественной войны Михаила Григорьевича Горбачева
© Интернет-портал Минобороны России
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В поселке Колодня города Смоленска офицеры и курсанты Военной академии войсковой ПВО имени маршала Советского Союза А. М. Василевского организовали праздничный парад для ветерана Великой Отечественной войны Михаила Григорьевича Горбачева.
В день рождения ветерана перед его домом торжественным маршем прошли парадные расчеты военной академии, воспитанники отрядов ВВПОД "Юнармия" в музыкальном сопровождении военного оркестра. После прохождения курсанты академии с оркестром исполнили песню "Стоим мы на посту", говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
Руководство и личный состав военной академии поздравили ветерана с 96-летием и поблагодарили его за вклад в Победу.
Почетный связист Михаил Горбачев воевал под Ленинградом, участвовал в освобождении Карелии. Окончание Великой Отечественной войны ветеран встретил в Восточной Пруссии, в городе Кенигсберге. Он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией", "За победу над Японией", Жукова и юбилейными медалями.
19400108
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Хорошие новостиХорошие новостиСмоленск
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Ребята - молодцы!!!
16 февраля, 10:30
АИАлександр И.
1700000
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