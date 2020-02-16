"Тоталитарная" борьба с эпидемией, или Китай не может быть прав

Китай и Запад начали подводить первые итоги борьбы с эпидемией коронавируса. В Пекине, ссылаясь на статистику снижения числа новых случаев заболевания за границами двух провинций, говорят, что запредельные по жесткости карантинные меры подействовали. А конкуренты Китая окончательно сформулировали против этой страны обвинение: так недемократично с вирусами не борются.

Вирусно-идеологическая война против новой сверхдержавы отчетливо прошла две стадии. На первой главная идея была такая: каждый китаец — страшная угроза, от страны и вообще от людей этой национальности надо отгородиться железным карантинным занавесом. Инициаторы этой пошедшей в основном по соцсетям примитивной и явно расистской пакости по очевидным причинам пожелали остаться неизвестными.

Но в последние несколько дней всякому порядочному западнику полагается обвинять Китай в чем-то принципиально ином. И тут уже у грозных идейных приговоров появились авторы.

Вообще-то перед нами классика: десятки материалов в относительно приличных изданиях, и вот — люди разные, а пишут одно и то же. Давайте процитируем, выбрав просто наугад, один такой шедевр, из The Washington Post. Эта редакционная статья — как в свое время передовица "Правды" — отражает вроде бы коллективное мнение всего издания, а раз так, то это единственно правильное мнение.

Итак, "эпидемия подвергает жестокому испытанию авторитарную систему Китая, которая проявляет признаки напряжения". Далее долго и подробно рассказывается, как от вируса умер человек, который первым предупредил власти о его появлении, доктор Ли Вэньлян, и тут народ всей державы начал требовать от властей правды.

Вот ведь интересно: китайские власти в этот раз проявили чудеса информационной открытости (в отличие от нескольких прочих прежних случаев), почти мгновенно сообщив стране и миру, что появилась какая-то новая зараза. И так же быстро начали вводить карантины. Более того, те же власти очень откровенно рассказали миру, народу (и особенно всяким местным властям), что на этот раз ошибок прошлого не повторится, замалчивать никому ничего не позволят.

И что же? А ничего. Китай не может быть прав. Поэтому его все равно надо обвинить в том, в чем обвиняли в прошлый раз. И кто там, кроме специалистов, будет разбираться, как оно было на самом деле.

Кстати, что касается доктора Ли, то он, вообще-то, был не вирусологом, а офтальмологом, услышал от коллег в уханьской больнице что-то насчет нового вируса и поделился открытием с соцсетями. Это было 30 декабря. Пришла местная полиция и попросила раньше времени не распространять непроверенные сведения. Тем временем в той же больнице сведения проверили, и процесс пошел. Всемирную организацию здравоохранения власти страны проинформировали 31 декабря. Дальше в пожарном порядке и с необычайной скоростью начали собирать информацию о заболевших и о типичных симптомах, то есть о масштабах происходившего. Беспрецедентная в мировой практике мера — карантин целого города — была введена 22 января.

И что? А ничего. Вот заголовки других американских публикаций: "Вспышка коронавируса показывает уязвимость китайской модели", "Мир платит за китайскую диктатуру". И еще одна мысль прослеживается там очень четко: что это за государство такое, которое смогло так быстро посадить сначала город с десятимиллионным населением, а потом и две провинции на осадное положение, как при чуме в средневековой Европе.

Так вы, граждане, разберитесь: вы хотите изоляции очага заразы или демократии, при которой все говорят про новую болезнь что угодно, но никто ничего не изолирует, соблюдая права человека?

Прямо скажем, чрезвычайное положение имеет мало общего с демократией. И любая власть хорошо понимает, что когда миллионы людей лишаются права передвижения по своей стране, а потом и доходов от какой-то работы или бизнеса, то недовольных будет много, особенно поначалу. Но альтернатива — известно какая. И как раз в подобных случаях "китайская модель" работает очень даже эффективно.

История с эпидемией — это про многое. Про позорных паникеров и профессиональных торговцев страхом, про создателей и распространителей слухов, про мужество борцов с эпидемией, про то, что без Китая сегодня мировая экономика чувствует себя плохо, и так далее. Но это также про то, что заразные болезни — глобальная проблема, например таким был "американский" грипп A (H1N1) 2009 года. Кстати, пекинские СМИ не устают мстительно напоминать , ссылаясь на данные ВОЗ, что от того гриппа по всему миру умерли 284 тысячи человек, а вот если бы ввели строгие карантинные меры…

А если проблема глобальная, то как-то естественно ожидать не политико-идеологических приговоров стране-конкуренту, а подробного разбора того, что и как все страны мира могут сделать, чтобы избежать жертв. То есть, в общем-то, солидарности.

Китай эту солидарность очень даже отслеживает. Вот публикация о том, как страна — председатель БРИКС, а это сейчас Россия, опубликовала согласованное заявление от имени всех членов объединения. А это кроме Китая, напомним, Бразилия, сама Россия, Индия и Южная Африка. Они коллективно поддерживают "решительные усилия китайского правительства по борьбе с эпидемией". Между прочим, за этими словами — вполне конкретная помощь Китаю со стороны всех перечисленных стран, начиная с доставки гуманитарных грузов (масок, медикаментов и прочего).