Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-16T06:29+0300
https://ria.ru/20200216/1564804276.html
Первый трейлер четвертого сезона "Очень странных дел" удивил фанатов
https://cdn23.img.ria.ru/images/148482/51/1484825184_2:0:1200:674_1036x0_80_0_0_9e115935ace7f90576a62b29ffabb33e.jpg
РИА Новости

Первый трейлер четвертого сезона "Очень странных дел" удивил фанатов

06:29 16.02.2020
4573
© 21 Laps Entertainment (2016 – ...)Кадр из сериала "Очень странные дела"
Кадр из сериала Очень странные дела
© 21 Laps Entertainment (2016 – ...)
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Сеть выложили первый трейлер четвертого сезона "Очень странных дел", в котором фанаты увидели ответ на одну из загадок предыдущих серий, сообщает Independent.
В коротком видео под названием "Из России с любовью" группа людей работает на заводе из сцены после финальных титров предыдущего сезона.
В самом конце видно, что один из них — его играет Дэвид Хоппер — по всей вероятности, и есть таинственный "американец", о котором шла речь в той сцене.
Люди ремонтируют заснеженные железнодорожные пути, но не очень понятно, какое отношение этот эпизод имеет к общей сюжетной линии.
Накануне появилась информация о том, что ресурс IMDb убрал имя Хоппера из титров четвертого сезона, и поклонники начали переживать, что его персонаж действительно погиб в финале третьего.
Не исключено, что создатели подтвердили в трейлере, что Хоппер жив лишь для того, чтобы еще сильнее запутать зрителей. "Американец" может оказаться кем-то другим.
В ролике нет сведений о том, когда четвертый сезон покажут на Netflix, но, скорее всего, это произойдет не раньше 2021 года.
Кадр из 3 сезона сериала Очень странные дела
8 февраля, 06:19Культура
Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
12323318
КультураКино и сериалыНовости культуры
Рекомендуем
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение
Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева заявила об "украинском феномене" Зеленского
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
В коалиции прокомментировали ракетные удары по базе в Багдаде
Студентка готовится к экзаменам
Накачать мозги. Четыре научно обоснованных способа стать умнее
Американская актриса Линн Коэн
Умерла актриса из "Секса в большом городе"
Изображение уханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Российский генерал рассказал о стычке американских солдат с сирийцами
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
Бывшая одноклассница рассказала о застреленной в Калининграде женщине
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Глава КНР рассказал, как отдавал распоряжения о борьбе с коронавирусом
Капкейки
СМИ: в Москве девушка умерла на конкурсе по поеданию пирожных
Министр экономики Японии Тосимицу Мотэги
Глава МИД Японии сообщил о смене фазы в переговорах с Россией
Строительство газопровода Северный поток-2
"Газпром" ответил на слова США о перспективах "Северного потока — 2"
Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
Посольство сообщило о состоянии россиян на лайнере в Японии
Борис Моисеев
Директор Бориса Моисеева назвал размер пенсии певца
Мюнхенская конференция по безопасности
Драма в Мюнхене: "Глобальный порядок во главе с США — окончен"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05В Праге активисты собирают подписи против площади Бориса Немцова
01:58Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье
01:56Главы МИД ЕС обсудят Ливию, Сирию и ближневосточный процесс
01:54В Хубэе число жертв коронавируса выросло до 1 696 человек
01:43Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
01:35Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
01:21Эксперты "Валдая" обсудят Ближний Восток в эпоху перемен
01:17Анна Семенович ответила на сообщения о "шокирующей народ фотографии"
01:06В Москве похоронят Героя России разведчика Алексея Ботяна
00:58В РПЦ отреагировали на сравнение гражданских жен с "проститутками"
00:56В столице ДР Конго пятнадцать человек погибли в ДТП
00:48В Карелии автобус с туристами съехал в кювет
00:46СМИ предупредило об "эпидемии" краж персональных данных россиян
00:40Названы лучшие российские регионы по качеству жизни
00:31В Северной Македонии распустили парламент
00:20Под Хабаровском горит здание на железнодорожной станции
00:10Россия выполнит полет над Грецией, а США над Россией и Белоруссией
23:38В Ленинградской области нашли сбежавшего домашнего енота
23:25Кувейт и Саудовская Аравия начали совместную добычу нефти на границе
23:15В Саратове трех членов ЕР исключили из партии за пьяную езду
Лента новостейМолния