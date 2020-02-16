Первый трейлер четвертого сезона "Очень странных дел" удивил фанатов

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Сеть выложили первый трейлер четвертого сезона "Очень странных дел", в котором фанаты увидели ответ на одну из загадок предыдущих серий, . В Сеть выложили первый трейлер четвертого сезона "Очень странных дел", в котором фанаты увидели ответ на одну из загадок предыдущих серий, сообщает Independent.

В коротком видео под названием "Из России с любовью" группа людей работает на заводе из сцены после финальных титров предыдущего сезона.

В самом конце видно, что один из них — его играет Дэвид Хоппер — по всей вероятности, и есть таинственный "американец", о котором шла речь в той сцене.

Люди ремонтируют заснеженные железнодорожные пути, но не очень понятно, какое отношение этот эпизод имеет к общей сюжетной линии.

Накануне появилась информация о том, что ресурс IMDb убрал имя Хоппера из титров четвертого сезона, и поклонники начали переживать, что его персонаж действительно погиб в финале третьего.

Не исключено, что создатели подтвердили в трейлере, что Хоппер жив лишь для того, чтобы еще сильнее запутать зрителей. "Американец" может оказаться кем-то другим.