Новая лаборатория позволит псковской полиции быстрее раскрывать дела

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Первая в Псковской области лаборатория ДНК-анализа начала работу в экспертно-криминалистическом центре регионального УМВД России. Она позволит существенно сократить время на исследования, необходимые для раскрытия преступлений.

В центре на площади около 200 квадратных метров оборудованы помещения для первичного осмотра вещественных доказательств, подготовки и проведения анализов, а также большая лабораторная зона, где непосредственно ведется работа с объектами исследования, в том числе с макромолекулами ДНК.

На создание геномной лаборатории из федерального бюджета было выделено почти 50 миллионов рублей, большая часть которых потрачена на приобретение оборудования и расходных материалов. Администрация региона также выделила дополнительное финансирование на закупку специализированного микроскопа для проведения биологических экспертиз.

Кроме того, в ближайшее время для нужд экспертов будет приобретен компьютер со специальным программным обеспечением.

"С появлением своей лаборатории мы можем делать не сто, а гораздо больше экспертиз в год, причем не только в рамках расследования тяжких и особо тяжких преступлений, но и тех дел, которые носят имущественный характер", — отметил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников.