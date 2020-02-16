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2020-02-16T11:57+0300
https://ria.ru/20200216/1564804015.html
Новая лаборатория позволит псковской полиции быстрее раскрывать дела
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РИА Новости

Новая лаборатория позволит псковской полиции быстрее раскрывать дела

08:00 16.02.2020 (обновлено: 11:57 16.02.2020)
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© Портал государственных органов Псковской областиЛаборатория ДНК-анализа в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Псковской области
Лаборатория ДНК-анализа в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Псковской области
© Портал государственных органов Псковской области
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Первая в Псковской области лаборатория ДНК-анализа начала работу в экспертно-криминалистическом центре регионального УМВД России. Она позволит существенно сократить время на исследования, необходимые для раскрытия преступлений.
В центре на площади около 200 квадратных метров оборудованы помещения для первичного осмотра вещественных доказательств, подготовки и проведения анализов, а также большая лабораторная зона, где непосредственно ведется работа с объектами исследования, в том числе с макромолекулами ДНК.
На создание геномной лаборатории из федерального бюджета было выделено почти 50 миллионов рублей, большая часть которых потрачена на приобретение оборудования и расходных материалов. Администрация региона также выделила дополнительное финансирование на закупку специализированного микроскопа для проведения биологических экспертиз.
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Кроме того, в ближайшее время для нужд экспертов будет приобретен компьютер со специальным программным обеспечением.
"С появлением своей лаборатории мы можем делать не сто, а гораздо больше экспертиз в год, причем не только в рамках расследования тяжких и особо тяжких преступлений, но и тех дел, которые носят имущественный характер", — отметил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников.
Как подчеркнули в пресс-службе региональной администрации, если раньше на проведение ряда экспертиз требовалось до нескольких месяцев, то с открытием новой лаборатории на все необходимые исследования потребуется не более пяти дней.
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Хорошие новостиХорошие новостиПсковская область
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