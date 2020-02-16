Рами Малек рассказал, как его герой относится в фильме к Джеймсу Бонду

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Американский актер Рами Малек постарался сделать отношения между своим персонажем и Джеймсом Бондом достаточно "жесткими", когда снимался в роли злодея Сафина в ленте "Не время умирать", . Американский актер Рами Малек постарался сделать отношения между своим персонажем и Джеймсом Бондом достаточно "жесткими", когда снимался в роли злодея Сафина в ленте "Не время умирать", рассказал актер в интервью Esquire.

"Я как мог его донимал, стараясь при этом не слишком ему надоедать, чтобы как можно лучше показать настоящее противостояние между нами", — пояснил он.

Он довольно поздно присоединился к съемочному процессу, и времени на репетиции практически не было.

Рассуждая о своей работе с Крейгом, Малек говорил о "взаимном уважении" и "философской агрессии".

В январе актер отмечал, что сценарист "Дряни" Фиби Уоллер-Бридж, которая начала работать над проектом еще позже, чем он, полностью изменила его героя в ленте.

"Она оказала большое влияние на все, что происходило со мной. Мы с ней подолгу говорили по телефону о том, что нам важно в той или иной сцене, и она очень быстро вносила правки", — поделился исполнитель роли Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии".

Продюсер фильма "Не время умирать" Барбара Броколли назвала Сафина "гадким" персонажем.