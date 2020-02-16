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2020-02-16T01:54+0300
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Рами Малек рассказал, как его герой относится в фильме к Джеймсу Бонду
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РИА Новости

Рами Малек рассказал, как его герой относится в фильме к Джеймсу Бонду

01:54 16.02.2020
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© AP Photo / Richard ShotwellРами Малек на церемонии вручения премии "Оскар"-2019
Рами Малек на церемонии вручения премии Оскар-2019
© AP Photo / Richard Shotwell
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Американский актер Рами Малек постарался сделать отношения между своим персонажем и Джеймсом Бондом достаточно "жесткими", когда снимался в роли злодея Сафина в ленте "Не время умирать", рассказал актер в интервью Esquire.
"Я как мог его донимал, стараясь при этом не слишком ему надоедать, чтобы как можно лучше показать настоящее противостояние между нами", — пояснил он.
Он довольно поздно присоединился к съемочному процессу, и времени на репетиции практически не было.
Рассуждая о своей работе с Крейгом, Малек говорил о "взаимном уважении" и "философской агрессии".
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В январе актер отмечал, что сценарист "Дряни" Фиби Уоллер-Бридж, которая начала работать над проектом еще позже, чем он, полностью изменила его героя в ленте.
"Она оказала большое влияние на все, что происходило со мной. Мы с ней подолгу говорили по телефону о том, что нам важно в той или иной сцене, и она очень быстро вносила правки", — поделился исполнитель роли Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии".
Продюсер фильма "Не время умирать" Барбара Броколли назвала Сафина "гадким" персонажем.
Премьера новой части знаменитой франшизы состоится в российских кинотеатрах в РФ 9 апреля.
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КультураКино и сериалыНовости культурыФредди Меркьюри (Фаpух Булсара)Джеймс Бонд
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01:54Рами Малек рассказал, как его герой относится в фильме к Джеймсу Бонду
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