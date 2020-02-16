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Туризм
2020-02-16T05:30+0300
https://ria.ru/20200216/1564800978.html
Выжившие пассажиры рассказали, как спастись при авиакатастрофе
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РИА Новости

Выжившие пассажиры рассказали, как спастись при авиакатастрофе

05:30 16.02.2020
2003
CC BY-SA 2.0 / Miikka H / Emergency oxygen systemКислородные маски в салоне самолета
Кислородные маски в салоне самолета
CC BY-SA 2.0 / Miikka H / Emergency oxygen system
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Пассажиры, выжившие в авиакатастрофах, рассказали о том, что помогло им спастись, сообщает The Sun.

Примите позу эмбриона

Эрвин Тумири оказался одним из шести выживших при крушении лайнера в колумбийских горах в 2016 году. В момент катастрофы он был пристегнут, принял позу эмбриона, а между ног поставил сумку. "Другие пассажиры встали со своих мест, кричали", — вспоминает он события того дня, когда погиб 71 человек.

Надейтесь только на себя

Джоани Фезерс спаслась при столкновении двух самолетов в аэропорту Тенерифе в 1977 году. Оно оказалось фатальным для 583 пассажиров. Она — одна из 61 уцелевших, которые не стали дожидаться помощи наземных служб и убегали прочь от поврежденных лайнеров. "Я просто не хотела сгореть, как все погибшие пассажиры, — объяснила она. — Они не дождались помощи — сдетонировало топливо".

Пристегните ремень безопасности

Джулиана Кепке — единственная выжившая после крушения самолета в джунглях Амазонки в 1971 году. Во время грозы в топливный бак винтовой машины ударила молния, она загорелась, начала разрушаться в воздухе. Джулиана считает, что ее спасло то, что она была пристегнута, и приземлилась в трех километрах от самолета, сидя в среднем из трех кресел. Пустые боковые сиденья замедлили падение и действовали как парашют. Лишь через 11 дней она, раненая, сумела выйти к деревне и получить помощь.

Летайте в правильной одежде

Аптон Ренберг — один из 184 уцелевших пассажиров самолета, разбившегося в американском штате Айова в 1989 году. Когда из-за отказа двигателей авиалайнер рухнул на землю, все вокруг стало гореть. "Огненный шар из горящего топлива ударил в дверь слева от меня", — вспоминает пассажир. Позже бортинженер лайнера рассказал, что их учат надевать одеяло на голову во время аварийной посадки, чтобы избежать ожогов топливом или горящим маслом. После этого Аптон стал летать в джемпере с капюшоном и обязательно из натуральных тканей, поскольку правильная одежда может спасти жизнь.

Прочтите инструкцию и правила эвакуации

Джош Пельц летел из Нью-Йорка в Сиэтл в 2009 году, самолет через полторы минуты после взлета столкнулся со стаеей птиц. У него отказали оба двигателя, и экипаж посадил лайнер на реку Гудзон. Выжили все 155 человек, но половина была травмирована. "Я сидел у аварийного выхода на месте 10F, и трижды прочел инструкцию по безопасности и прокрутил в голове, как я буду действовать при приземлении — открывать дверь из салона. Все получилось как надо", — вспоминает Джош.
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