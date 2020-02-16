Крутое пике: Boeing не смогла продать ни одного самолета

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Корпорация Boeing отчиталась об убытках — впервые с 1997-го. А в январе вообще не получила заказов на самолеты — такого не было почти шестьдесят лет. Чтобы выйти из кризиса, потребуется как минимум два года, признало руководство компании. В Минфине заявили, что это скажется на всей американской экономике.

Никому не нужны

Полеты Boeing 737 MAX запретили после двух авиакатастроф — в октябре 2018-го и марте 2019-го. На приколе сотни бортов: авиакомпании не заказывают эту модель и обращаются к конкурентам.

В третьем квартале выручка концерна рухнула на 21 процент (до 19,98 миллиарда долларов) по сравнению с тем же периодом 2018-го (25,1 миллиарда). Долги за год выросли на 5,5 миллиарда, а имеющиеся средства увеличились всего на 1,3 миллиарда. Чистый денежный поток ушел в минус.

По итогам года Boeing впервые за двадцать с лишним лет в убытке, причем рекордном: 636 миллионов долларов. В 2018-м была прибыль — 10,46 миллиарда. И этим проблемы не исчерпываются. Новый год начался хуже некуда. За весь январь, впервые с 1962-го, компания не получила ни одного заказа. А у европейского конкурента Airbus 274 новых контракта — лучший результат за 15 лет.

В 2019-м европейская корпорация обошла Boeing по поставкам гражданских самолетов в два раза, теперь же преимущество просто беспрецедентное. "Boeing столкнулась с наихудшим кризисом за всю свою 103-летнюю историю", — заявил газете The Wall Street Journal (WSJ) консультант по аэрокосмической отрасли Скотт Хэмилтон.

Это признают и в самой компании. "Потребуется не меньше двух лет, прежде чем производство 737 МАХ вернется к докризисному уровню в 57 единиц ежемесячно", — сообщил на прошлой неделе финансовый директор Boeing Грег Смит.

Запрет снимать не торопятся

По мнению аналитиков, в 2020-м финансовые проблемы Boeing лишь усугубятся. Авиапроизводитель рассчитывал, что запрет на полеты 737 MAX продлится не больше трех месяцев. Однако прошло уже 11 месяцев, а Федеральное управление гражданской авиации США не торопится его отменять. В конце января компания приостановила производство 737 MAX на неопределенный срок.

При этом, как отметил вице-президент авиаконцерна по маркетингу Рэнди Тинсет, Boeing возобновит выпуск 737 MAX еще до разрешения на его эксплуатацию (ожидаемого к середине года).

Но даже авиакомпании, готовые поднять в воздух 737 MAX после отмены запрета, сильно сомневаются, что это удастся сделать быстро. Репутация у самолета ужасная, и совсем не очевидно, что пассажиры и экипажи захотят на нем летать.

"Мы не уверены, что после возвращения на рынок 737 MAX будет востребован пассажирами", — констатировали аналитики швейцарского UBS. Крупнейшие американские авиаперевозчики American Airlines и Southwest Airlines сообщили, что предоставят клиентам право отказаться от 737 MAX.

А американский профсоюз пилотов гражданских авиалиний готовит к Boeing судебный иск за то, что компания скрывала от летчиков потенциальную опасность этих машин.

По данным The Wall Street Journal, отмена тысяч полетов 737 MAX и выплаты компенсаций авиакомпаниям за простой обошлись в 9,2 миллиарда долларов. Таким образом, общий финансовый ущерб, понесенный Boeing в результате двух авиакатастроф, почти достиг 19 миллиардов — вдвое больше первоначальных оценок.

Как утверждает CNBC со ссылкой на источники в компании, Boeing пытается договориться о кредите на десять миллиардов, чтобы справиться с непомерными расходами. Среди потенциальных кредиторов — Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo и JP Morgan.

Минус 0,5 процента ВВП

На 737 MAX приходится около четверти общего объема производства самолетов в США. Как подчеркивали аналитики JP Morgan, даже если их выпуск продолжится, проблемы Boeing негативно скажутся на американской экономике из-за замедления инвестиций и сокращения экспорта.

Из-за остановки производства этих самолетов рост американского ВВП замедлится. Во всяком случае, так считает Bank of America, снизивший прогноз по первому кварталу с 1,7 процента до 1,2 процента.