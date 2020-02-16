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"Шерлоков" прижмут: что ждет частных детективов в России
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РИА Новости

"Шерлоков" прижмут: что ждет частных детективов в России

08:00 16.02.2020 (обновлено: 08:07 16.02.2020)
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© Fotolia / CokaМужчина фотографирует из окна автомобиля
Мужчина фотографирует из окна автомобиля
© Fotolia / Coka
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Виктория Дубовская. Слежка за неверными женами, прослушка и расследования таинственных убийств — благодаря фильмам и книгам о частных детективах сложилось множество стереотипов. На самом деле многие приемы из арсенала экранных сыщиков вне закона: установка жучков, "пробивание" людей по полицейским базам и даже передача заказчику доказательств измены грозят потерей лицензии. Более того, наказание за незаконную детективную деятельность в России скоро могут ужесточить. О том, как и по каким делам обычно работают частные сыщики, — в материале РИА Новости.

Меньше тысячи на страну

Сайтов частных детективных агентств в России — сотни. Так, на одном из них утверждается, что за 30 тысяч рублей сотрудники соберут компромат на любого человека, а за 20 тысяч в час организуют провокацию измены. Другой сервис предлагает профессионалов, способных и детективом поработать, и стиральную машину починить.
Серьезные агентства своим клиентам такого не предложат. Кандидат в сыщики должен как минимум пройти медкомиссию и не иметь проблем с законом. Предпочтение отдадут тем, кто либо раньше работал в правоохранительных органах, либо юрист по образованию, либо прошел специальные курсы. Впрочем, как отмечают сами сотрудники, центров подготовки частных детективов в стране практически нет.
© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанкВасилий Ливанов в фильме "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"
Василий Ливанов в фильме Шерлок Холмс и доктор Ватсон
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
Василий Ливанов в фильме "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"
Медкомиссию следует проходить ежегодно, а продлевать лицензию — раз в пять лет. Раньше работу сыщиков контролировало МВД, но в 2018-м эту функцию передали Росгвардии. По данным ведомства, сейчас в стране зарегистрировано всего около 900 частных детективов.
"Я в этом бизнесе уже 18 лет. Как многие коллеги, пришел из органов: почти 20 лет отработал в уголовном розыске, — рассказывает РИА Новости частный сыщик Олег Фальшин. — Многие думают, что мы целыми днями только и делаем, что выслеживаем неверных жен. Это всего лишь стереотип".

"Иногда детектив, иногда психолог"

По словам детективов, чаще всего клиенты приходят с просьбой проверить бизнес-партнера, будущего работника, найти должника или его скрытое имущество.
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"Мы подключаемся и к поискам пропавших людей, — отмечает Фальшин. — Например, несколько лет назад к нам обратилась семья из Ярославля с просьбой найти дочь. Искали два с половиной года. В итоге выяснили, что девушка жива, но попала к сектантам в Новосибирск. С огромным трудом удалось ее оттуда выманить. К счастью, все закончилось хорошо, а лидер секты потом получил срок".
По словам Фальшина, браться за решение личных вопросов детективы не любят, поэтому всегда стараются сначала клиента успокоить и отговорить от расследования.

"Есть особый тип дел, где скорее приходится работать психологом, — объясняет РИА Новости частный детектив Игорь Гуленков. — Например, как-то обратились родители курсанта военного училища, который покончил с собой. Хотя официальные проверки не выявили никаких нарушений, нас просили провести независимое расследование. Не верили, что в смерти сына никто не виновен. Таких дел в моей практике было несколько, никакого криминального следа там действительно не было".

Выслеживать изменщиков, впрочем, все же приходится. Однако, как отмечают сыщики, в последние годы такие заказы пошли на убыль. Кроме того, законных способов вывести конкретного человека на чистую воду становится все меньше.

"Ходим по тонкому льду"

Закон "О частной детективной и охранной деятельности" четко определяет, что разрешено сыщику, а что нет. Нарушение грозит потерей лицензии. А в ближайшее время наказание за незаконную детективную деятельность планируют ужесточить: в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях предлагают, кроме штрафов, ввести еще и обязательные работы.
По мнению сыщиков, эффективно работать, соблюдая все правила, практически невозможно. "Закон приняли еще в 1992-м, и список оказываемых услуг слишком конкретизирован, — говорит Фальшин. — Например, в документе четко прописано, что можно искать только без вести пропавших людей. Как быть с просьбами найти старого друга, сослуживца или первую любовь — непонятно".
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Специалисты идут на хитрости, считая любого человека условно пропавшим без вести — единой общедоступной базы, где этот статус можно было бы проверить, все равно нет. Но есть и более серьезные ограничения.
Прежде чем начать независимое расследование по уголовному делу, частный детектив обязан поставить в известность суд и следствие. Пользоваться базами данных правоохранительных органов категорически запрещено, при этом все официальные инстанции на запросы детективов не реагируют. Более того, наведение справок о конкретном человеке, изучение его документов — только с письменного согласия.
"Если идет суд или есть решение о признании должником, мы можем искать человека, его имущество, собирать информацию для суда, — говорит Фальшин. — Но будут ли приняты эти доказательства, большой вопрос".
Стоит отметить, проект нового закона "О частной детективной и охранной деятельности" обсуждается несколько лет. Авторы поправок обещают внести их в Госдуму в ближайшее время.
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