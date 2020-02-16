Выяснилось, как россияне расплачиваются в путешествиях

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Эксперты провели исследование и выяснили, каким образом россияне предпочитают расплачиваться во время туров. В опросе приняли участие 1 502 человека, сообщает Biletix.

Любят расплачиваться в путешествиях с помощью карты 34 процента респондентов. Около 28 процентов — предпочитают наличные, а 38 процентов опрошенных заявили, что все зависит от направления путешествия.

Также выяснилось, что 12 процентов респондентов сталкивались с воровством наличных денег или с хищением средств с банковских карт в путешествиях. Вероятно, поэтому 34 процента пользуются отдельными банковскими картами.

При этом 53 процента респондентов считают, что в последнее время платежи с помощью банковских карт стали безопаснее. Лишь восемь процентов уверены, что безналичный расчет в путешествиях становится все более ненадежным.