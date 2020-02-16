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Туризм
2020-02-16T10:09+0300
https://ria.ru/20200216/1564796092.html
Выяснилось, как россияне расплачиваются в путешествиях
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РИА Новости

Выяснилось, как россияне расплачиваются в путешествиях

10:09 16.02.2020
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© Depositphotos / VitalikRadkoМолодая пара расплачивается картой в такси
Молодая пара расплачивается картой в такси
© Depositphotos / VitalikRadko
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Эксперты провели исследование и выяснили, каким образом россияне предпочитают расплачиваться во время туров. В опросе приняли участие 1 502 человека, сообщает Biletix.
Любят расплачиваться в путешествиях с помощью карты 34 процента респондентов. Около 28 процентов — предпочитают наличные, а 38 процентов опрошенных заявили, что все зависит от направления путешествия.
Также выяснилось, что 12 процентов респондентов сталкивались с воровством наличных денег или с хищением средств с банковских карт в путешествиях. Вероятно, поэтому 34 процента пользуются отдельными банковскими картами.
При этом 53 процента респондентов считают, что в последнее время платежи с помощью банковских карт стали безопаснее. Лишь восемь процентов уверены, что безналичный расчет в путешествиях становится все более ненадежным.
Также 86 процентов участников опроса отметили, что платежи картами в путешествиях становятся доступнее, не согласны с этим утверждением 11 процентов.
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