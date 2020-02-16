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Туризм
2020-02-16T16:35+0300
https://ria.ru/20200216/1564787045.html
Туристы рассказали, сколько денег готовы потратить на отдых на море
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РИА Новости

Туристы рассказали, сколько денег готовы потратить на отдых на море

16:35 16.02.2020
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© Depositphotos / KzenonМолодая пара в туристическом агентстве
Молодая пара в туристическом агентстве
© Depositphotos / Kzenon
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Эксперты туристического сервиса провели опрос и выяснили, сколько денег россияне готовы потратить на десятидневную семейную поездку к морю, сообщает Туту.ру.
В исследовании приняли участие 2,9 тысячи человек. Оказалось, что 13 процентов респондентов жалеют средств на пляжные туры.
Большинство (68 процентов) не считают нужным вкладывать в отпуск более 100 тысяч рублей. Каждый третий (33 процентов) собирается потратить до 50 тысяч рублей. Чуть больше респондентов (35 процентов) закладывают на поездку от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Еще 13 процентов опрошенных признались, что им не жалко спустить на морской отпуск от 100 до 200 тысяч рублей. По три процента респондентов выбрали варианты трат: от 200 до 300 тысяч рублей и более 300 тысяч рублей.
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