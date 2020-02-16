Туристы рассказали, сколько денег готовы потратить на отдых на море

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Эксперты туристического сервиса провели опрос и выяснили, сколько денег россияне готовы потратить на десятидневную семейную поездку к морю, сообщает Туту.ру.

В исследовании приняли участие 2,9 тысячи человек. Оказалось, что 13 процентов респондентов жалеют средств на пляжные туры.

Большинство (68 процентов) не считают нужным вкладывать в отпуск более 100 тысяч рублей. Каждый третий (33 процентов) собирается потратить до 50 тысяч рублей. Чуть больше респондентов (35 процентов) закладывают на поездку от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.