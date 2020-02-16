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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.
2020-02-16T12:00+0300
https://ria.ru/20200216/1564778640.html
Как Москва не стала Сталинодаром. Зачем переименовывают города
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564778549_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_dda1b0fa9564186f4d209aa1ab26e418.jpg
РИА Новости

Как Москва не стала Сталинодаром. Зачем переименовывают города

12:00 16.02.2020
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Как это по-русски
Как Москва не стала Сталинодаром. Зачем переименовывают города
Вчера, 12:00
Москву пытались переименовать 4 раза (к счастью, безуспешно). В Набережных Челнах многие жители узнали о том, что город меняет имя на Брежнев, из телепрограммы "Время". И чуть ли не плясали, когда городу вернули историческое название. А Тольятти – раньше назывался Ставрополем. Но в 90-х, на референдуме, тольяттинцы решили не возвращать старое имя.
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Эпизод подготовила Елена Исайкина
Текст читала Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
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Как это по-русскиПодкастМоскваТольяттиОбщество
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