Как Москва не стала Сталинодаром. Зачем переименовывают города

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Как это по-русски Как Москва не стала Сталинодаром. Зачем переименовывают города

Москву пытались переименовать 4 раза (к счастью, безуспешно). В Набережных Челнах многие жители узнали о том, что город меняет имя на Брежнев, из телепрограммы "Время". И чуть ли не плясали, когда городу вернули историческое название. А Тольятти – раньше назывался Ставрополем. Но в 90-х, на референдуме, тольяттинцы решили не возвращать старое имя.