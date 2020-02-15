Эксперт прокомментировал поправки в Конституцию о персональных данных

"Это позволит более качественно сформировать законодательство по защите граждан от современных цифровых угроз в сфере данных граждан и качественно систематизировать все то, что уже до этого было сделано, и на уровне саморегулирования, и на уровне тех или иных законопроектов", - сказал Петров.