Эксперт прокомментировал поправки в Конституцию о персональных данных

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Поправки в 71-ю статью Конституции РФ о персональных данных, предложенные президентом группы компаний InfoWatch Натальей Касперской, позволят сформировать законодательство по защите граждан от современных цифровых угроз, заявил РИА Новости председатель правления "Института развития интернета" (ИРИ) Сергей Петров.
В четверг президент РФ Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию. Касперская, возглавляющая рабочую группу по информационной безопасности в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика", озвучила предложение IT-экспертов по внесению в статью 71 конституции поправок, касающихся оборота и защиты персональных данных граждан. По мнению Касперской, оборот и защита данных граждан – это "дело государственное, и оно должно находиться в ведении государства".
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"Это позволит более качественно сформировать законодательство по защите граждан от современных цифровых угроз в сфере данных граждан и качественно систематизировать все то, что уже до этого было сделано, и на уровне саморегулирования, и на уровне тех или иных законопроектов", - сказал Петров.
Он считает, что предложенные Касперской поправки станут основой национального построения дальнейших законодательных механизмов.
По мнению Петрова, настал момент учесть специфику цифрового мира, вопросов, связанных с защитой информации, оборотом данных, прав и свобод граждан в цифровой среде.
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