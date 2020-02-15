Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T15:33+0300
https://ria.ru/20200215/1564820419.html
Эксперт прокомментировал поправки в Конституцию о персональных данных
https://cdn23.img.ria.ru/images/156336/52/1563365296_0:66:3217:1876_1036x0_80_0_0_2c67d2790b6c0d9a93268cd28a3621c8.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал поправки в Конституцию о персональных данных

15:33 15.02.2020
1118
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская
Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Поправки в 71-ю статью Конституции РФ о персональных данных, предложенные президентом группы компаний InfoWatch Натальей Касперской, позволят сформировать законодательство по защите граждан от современных цифровых угроз, заявил РИА Новости председатель правления "Института развития интернета" (ИРИ) Сергей Петров.
В четверг президент РФ Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию. Касперская, возглавляющая рабочую группу по информационной безопасности в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика", озвучила предложение IT-экспертов по внесению в статью 71 конституции поправок, касающихся оборота и защиты персональных данных граждан. По мнению Касперской, оборот и защита данных граждан – это "дело государственное, и оно должно находиться в ведении государства".
Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская
14 февраля, 21:47
Эксперт оценил предложенные Касперской поправки в Конституцию
"Это позволит более качественно сформировать законодательство по защите граждан от современных цифровых угроз в сфере данных граждан и качественно систематизировать все то, что уже до этого было сделано, и на уровне саморегулирования, и на уровне тех или иных законопроектов", - сказал Петров.
Он считает, что предложенные Касперской поправки станут основой национального построения дальнейших законодательных механизмов.
По мнению Петрова, настал момент учесть специфику цифрового мира, вопросов, связанных с защитой информации, оборотом данных, прав и свобод граждан в цифровой среде.
Генеральный директор Группы компаний InfoWatch Наталья Касперская
5 февраля, 19:45
Касперская призвала увеличить господдержку российского ПО
2130177
Обсудить 1
Институт развития интернетаНаталья КасперскаяВладимир ПутинРоссияInfowatchПолитика
Рекомендуем
Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
Эксперт указал на недостатки поправки в Конституцию о территории
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский рассказал, чем ему не нравится "нормандский формат"
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
В Совфеде отреагировали на слова Макрона о бесполезности санкций
Мужчина работает за ноутбуком
Заклеивать камеру или нет? Способы защиты от хакеров получили оценку
Мюнхенская конференция по безопасности
Макрон рассказал, кто пытается влиять на выборы во Франции
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский пожал руку зрителю, покинувшему зал в ходе его выступления
Турецкая военная техника в Сирии
Турция передает военную технику боевикам, сообщил источник
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
Капитан судна с украинскими браконьерами признался в вылове камбалы
Американский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) FIM-92 Stinger
Источник: американские ПЗРК попали к террористам благодаря Турции
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев ответил на слова Зеленского о проведении выборов в Крыму
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Мюнхене.
Лавров и Педерсен пошутили о численности своих делегаций в Мюнхене
Электропоезд Ласточка
Во Владимире умер машинист "Ласточки"
Отель Bayerischer Hof, где пройдет Мюнхенская конференция по безопасности
Эксперт прокомментировал план по урегулированию на Украине
Логотип РЖД
РЖД начали проверку после смерти машиниста "Ласточки" во Владимире
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский пожаловался на музыку вместо перевода в наушниках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Куклачев оценил размер своей пенсии
02:01В Нигерии бандиты убили 30 человек при нападении на деревни
01:54Рами Малек рассказал, как его герой относится в фильме к Джеймсу Бонду
01:45Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео
01:36В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
01:32Чехия пригласила Помпео посетить республику на 75-летие освобождения
01:24В Москве пройдет "детская" патриаршая литургия
01:16СМИ: Власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей
01:11Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
01:09Бельгиец, у которого диагностировали коронавирус, поправился
01:00Дочь экс-дипломата и директора разведки США арестовали за убийство
00:47Вступает в силу новый порядок формирования перечня школьных учебников
00:37От Ирана требуют компенсаций родственникам погибших в катастрофе
00:35Эксперт заявил о "неадекватности" идеи Зеленского о "выборах в Крыму"
00:33В Калининграде бабушка забрала сына застреленной возле рынка пары
00:28ЕС попал в поставленную для России "ловушку", заявил Пушков
00:17Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу
00:12Боррель на переговорах с Лавровым подтвердил курс на сохранение СВПД
23:59В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
23:51Ракета-носитель Antares стартовала в США с кораблем Cygnus
Лента новостейМолния