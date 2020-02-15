В Совфеде отреагировали на слова Макрона о бесполезности санкций

"Шесть лет достаточно жёстких санкций, которые преследовали цель заставить Россию поменять свою политику в глобальном контексте, в отношении к ЕС и НАТО, к Украине, к крымскому вопросу, ни к чему не привели <…> И Макрон на это реагирует", - заявил Косачев.