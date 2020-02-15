В Совфеде отреагировали на слова Макрона о бесполезности санкций

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ощущение здравого смысла возвращается к французским политикам быстрее, чем ко многим другим. Об этом заявил RT председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Таким образом он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе. По словам сенатора, французский лидер уже не в первый раз делает заявление, отличное от обычной риторики НАТО и ЕС по отношению к России.
"Шесть лет достаточно жёстких санкций, которые преследовали цель заставить Россию поменять свою политику в глобальном контексте, в отношении к ЕС и НАТО, к Украине, к крымскому вопросу, ни к чему не привели <…> И Макрон на это реагирует", - заявил Косачев.
Ранее президент Франции, выступая на Мюнхенской конференции безопасности, заявил, что взаимные санкции России и ЕС не принесли никакого результата и обходятся обеим сторонам слишком дорого. Он также отметил, что Москву нельзя "блокировать и игнорировать".