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В Совфеде отреагировали на слова Макрона о бесполезности санкций
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РИА Новости

В Совфеде отреагировали на слова Макрона о бесполезности санкций

15:20 15.02.2020 (обновлено: 15:36 15.02.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ощущение здравого смысла возвращается к французским политикам быстрее, чем ко многим другим. Об этом заявил RT председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Таким образом он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе. По словам сенатора, французский лидер уже не в первый раз делает заявление, отличное от обычной риторики НАТО и ЕС по отношению к России.

"Шесть лет достаточно жёстких санкций, которые преследовали цель заставить Россию поменять свою политику в глобальном контексте, в отношении к ЕС и НАТО, к Украине, к крымскому вопросу, ни к чему не привели <…> И Макрон на это реагирует", - заявил Косачев.

Ранее президент Франции, выступая на Мюнхенской конференции безопасности, заявил, что взаимные санкции России и ЕС не принесли никакого результата и обходятся обеим сторонам слишком дорого. Он также отметил, что Москву нельзя "блокировать и игнорировать".
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СанкцииЭммануэль МакронМюнхенская конференция по безопасностиКонстантин КосачевФранцияРоссияВ миреПолитика
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